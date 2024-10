Shakira anuncia su esperado regreso a Latinoamérica con el tour “Las mujeres no lloran”

Comparta este artículo

Ciudad de México. — Después de seis años de ausencia en los escenarios de México y Latinoamérica, Shakira emocionó a sus seguidores con el anuncio de su nueva gira mundial: Las mujeres no lloran, confirmando así su regreso al continente donde miles de fanáticos esperan su voz y su energía inigualable.

Dicho anuncio se hizo a través de un breve pero emotivo video publicado en sus redes sociales, donde la cantante colombiana compartió un vistazo de su pasado artístico junto a su productor y amigo Luis Fernando Ochoa. En el clip de apenas 57 segundos, Shakira y Ochoa rememoraron sus inicios en la música, mencionando cómo crearon algunos de los temas más emblemáticos de la artista durante largas noches de inspiración y trabajo creativo. Pero eso no fue todo, pues la sorpresa vino al final, cuando Shakira interpretó una versión inédita de su clásico Antología y, tras un corte a negro, apareció la frase que confirmó la noticia: “Latinoamérica, los extraño… ¿me acompañan otra vez?”.

El entusiasmo de los fans mexicanos por el regreso de Shakira ya había sido encendido desde el 29 de septiembre, cuando una de las empresas de espectáculos más grandes del país compartió un video con imágenes del Estadio GNP de la Ciudad de México, donde se podían ver pisadas de “loba”, en referencia a uno de los éxitos de la cantante, dejando a los seguidores especulando sobre la posible presencia de la artista en el país.

Para sus fans mexicanos, Shakira hará una parada en Monterrey y la Ciudad de México. Monterrey, que ha sido un punto clave en sus anteriores giras, es recordado por la impresionante cantidad de 42 mil personas que se congregaron en el Estadio Universitario durante su última visita en 2018. Ahora, se espera que la colombiana retorne a la capital regiomontana, posiblemente con una presentación en el Estadio BBVA o incluso en el mismo Estadio Universitario, dada la gran respuesta de su público en el norte del país.

En la Ciudad de México, el Foro GNP (anteriormente conocido como Foro Sol) se perfila como el escenario más probable para su presentación, ya que Shakira ofreció en este lugar varios de sus conciertos más icónicos. Sin embargo, hay quienes consideran que el Estadio Azteca podría ser una alternativa atractiva por su mayor capacidad, acorde con la masiva demanda que suele acompañar los eventos de la estrella colombiana.

El tour Las mujeres no lloran promete ser un evento especial no solo por el regreso de Shakira a los escenarios latinoamericanos, sino también por el concepto de la gira, inspirado en el empoderamiento femenino y su evolución artística durante los últimos años. Aunque aún no se han confirmado las fechas oficiales ni los recintos específicos, la noticia ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, quienes aguardan ansiosos por adquirir boletos y revivir la magia de la artista en vivo.

Desde su última presentación en 2018 como parte de la gira El Dorado World Tour, la popularidad de Shakira no ha hecho más que crecer, gracias a éxitos recientes como Te felicito y Monotonía, que han mantenido su música en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Fuente: Tribuna