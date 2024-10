Supuesta exnovia releva cómo la trató Adrián Marcelo: "Es un caballero, muy atento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A raíz de que Adrián Marcelo protagonizó diversas y coloridas polémicas durante su estancia en La Casa de los Famosos México, surgieron otros nombres que estarían relacionados con el comediante, entre ellos, Gaby Ramírez, quien supuestamente tuvo un intenso romance con el regiomontano que estuvo a punto de trascender al altar. La prensa quiso confirmar o desmentir esta versión que tomó fuerza en redes sociales y esto fue lo que descubrieron al entrevistar a la presentadora del programa Enamorándonos.

Ramírez aseguró que era falsa la presunta historia de amor. Explicó que salieron un par de veces a lo largo de tres semanas, sin embargo, las citas les sirvieron para darse cuenta de que no eran compatibles, lo que truncó su trato. De modo que ni siquiera floreció un noviazgo o una situación relevante entre ambos.

Te podría interesar Mario Bezares Mario Bezares revela cuál fue el motivo que orilló a Adrián Marcelo a escapar de LCDLF

Lo que te puedo decir es que no hay una historia entre los dos. Nunca anduvimos. Salimos algunas veces, por mucho un mes. Jamás fuimos novios".

Gaby no fue explícita sobre cuáles fueron las diferencias que encontraron entre sí, sólo dejó claro que éstas fueron suficientes para separarlos y que cada uno tomara su propio camino. Detalló que esta fugaz conexión ocurrió 15 años atrás, cuando ella incursionó en la emisión de Acábatelo. Agregó que, aunque no hubo puntos en común, quedaron en buenos términos, por lo cual no tiene ningún inconveniente en saludarlo si llegara a ver.

Adrián Marcelo fue repudiado por su conducta en el reality show. Se le acusó de ser misógino y controlador. Sobre estas características, Ramírez mencionó que mientras convivieron nunca se presentó ninguna de ellas. Por el contrario, aclaró que el comediante siempre la trató con respeto. "Fue un caballero. Muy atento. Jamás me agredió verbal o físicamente", reconoció. Pese a ello, subrayó que ello no lo exime de lo que dijo e hizo en el concurso organizado por Televisa.

Apuntó que hace mucho tiempo que no se dirigen la palabra, por lo tanto, cree que es posible que en este lapso haya cambiado de personalidad. "No sé si ahora es diferente", dijo. Cerró su intervención afirmando que no quería meterse en problemas opinando sobre un tema que desconoce, no obstante, considera que existe la posibilidad de que se trate de un personaje, el cual "se le salió de control".

No me gustaría opinar de algo que no, y tampoco puedo defender lo indefendible. Sí tiene un humor negro que la gente le compra. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no, pero hay cosas que no se pueden defender. Prefiero no meterme en problemas".

Gaby Ramírez y Adrián Marcelo en televisión

Fuente: Tribuna Sonora