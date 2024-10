Tiktoker pierde la vida en plena transmisión en vivo al cantar por las calles de Tbilisi

Comparta este artículo

Tbilisi, Georgia.- La joven de solo 27 años de edad, Arina Glazunova, que era reconocida en su natal Rusia por sus videos en TikTok, desgraciadamente perdió la vida mientras que estaba con una de sus mejores amigas caminando y cantando por las calles de Tbilisi, Georgia, al estar en plena transmisión en vivo de la mencionada red social. Seguidores y ciudadanos de dicha localidad se unen en el dolor para despedir a la joven mujer.

Glazunova, tiktoker rusa, de noche salió por las calles de su ciudad al lado de una amiga, sin imaginarse que esa sería la última vez que se verían, luciendo despreocupadas y con grandes sonrisas mientras que ambas estaban interpretando el tema For The Last Time, de la banda de origen ruso, Hunger Boys. Ariana, fue la primera en aparecer en cuadro mientras que estaba a todo pulmón entonando la letra de dicha canción.

Por desgracia, la felicidad y alegría pasó a ser una auténtica pesadilla, debido a que una vez que Arina tuvo el celular en sus manos, enfocó a su amiga, pero de la nada se perdió el encuadre y la canción pasó a ser gritos desesperados de dolor y de pedir ayuda a alguien, hasta que se detuvo y la pantalla quedó en completamente blanco, lo que significa que se cortó la transmisión y posiblemente el celular se rompió.

Arina Glazunova. Internet

La muerte de la joven tiktoker no sucedió inmediatamente, sino que los equipos de paramédicos se presentaron inmediatamente, llevándola de emergencia al hospital más cercano, siendo atendida en calidad de urgencia, ingresándola a una serie de estudios y atender todas sus heridas. Las heridas que se reveló que presentó fueron unas severas fracturas por varias partes del cuerpo y en la base del cráneo, que fue la causa de su deceso.

El video actualmente se encuentra siendo viral en redes sociales, como Instagram y X, anteriormente conocido como Twitter, por lo que han salido comentarios de quejas en el que afirman que la infraestructura subterránea del metro en Tbilisi, por donde cayó, carece de las medidas de seguridad adecuadas y que se tiene meses denunciando las faltas de barandillas o señalizaciones visibles, asegurando que esto podría haber sido un factor importante.

