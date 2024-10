Tras debutar en 'VLA': Galán de novelas llega a Televisa y confirma que se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de debutar en TV Azteca con una muy polémica participación en Venga la Alegría, el reconocido galán de novelas, Nacho Casano, hace un par de horas que sorprendió a sus miles de seguidores, debido a que tras años lejos de la casa productora que lo vio crecer, regresó a Televisa y lo hace por la puerta grande, confirmando que se une al programa Hoy para formar parte de su reality más exitoso.

Siendo apenas un joven, Casano debutó en los melodramas de la mano de la empresa San Ángel, con la novela Miss XV, siguiendo con exitosos proyectos como Mentir para Vivir, Lo Que La Vida Me Robó, A Que No Me Dejas y muchas otras más, hasta que en el 2022 se fue a Telemundo e ingresó a La Casa de los Famosos, en donde tuvo un paso bastante polémico, y del que pasó a la televisora del Ajusco.

Como parte de la polémica que se creo dentro del reality show antes mencionado, con sus peleas con Ivonne Montero, Nacho pasó de Televisa a TV Azteca para hablar con respecto a su paso por La Casa de los Famosos, en una entrevista con Flor Rubio, Horacio Villalobos y Ricardo Casares en la famosa Zona de Espectáculos, donde negó rotundamente ser un "misógino" y un "machista" como tanto se dijo.

Ahora, este martes 1 de octubre, Casano reapareció en el matutino de la empresa San Ángel como uno de los confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy, siendo aplaudido en el foro, pero criticado en las redes sociales, que inmediatamente lo atacaron con comentarios como: "Nacho Casano que persona tan poco agradable, bueno, es como lo percibí en la casa de los famosos. Ojalá no sea así", "Es bien nefasto este tipo, no olviden como maltrataba y humillaba a su patrona Ivonne Montero" y "Nacho no puede ser, es sin vergüenza y un poco hombre".

Cabe resaltar que al mismo tiempo que Casano, la producción de Andrea Rodríguez Doria presentó también como participante a Pepe Valdivieso, conocido por su participación en la serie Paramédicos y Como Dice el Dicho. En días pasados ya se han confirmado nombres como el de Alana Lliteras y La Divaza, los cuales podrían bailar juntos en caso de que los votos del público la favorezcan en este aspecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui