De luto y sin dinero: Tras inesperada muerte, actriz de Televisa pierde su casa y acaba en la calle

Ciudad de México.- Una famosa conductora de Televisa, que comenzó su carrera hace dos décadas, sorprende al público al hacer dolorosa confesión, pues detalló que luego de sufrir la muerte de su madre, perdió su casa y acabó en la calle. Se trata de la también actriz y modelo Natalia Téllez, quien contó ante las cámaras el infierno que vivió en su niñez debido a la falta de dinero que había en su hogar y luego por perder a la mujer que le dio la vida.

Durante el más reciente capítulo del programa Netas Divinas las conductoras de la emisión hablaron acerca de cómo era su relación con el dinero y salió a flote el nombre de Natalia, quien reconoció que en su casa no recibió una buena educación financiera, sino todo lo contrario. "Mi trauma es que cuando falleció mi mamá, me quedé sin casa", recordó la exconductora del programa matutino Hoy.

Natalia Téllez perdió a su mamá cuando era muy joven

La pelirroja explicó que cuando formaba parte del equipo de Hoy recibió consejos de parte de Galilea Montijo para que comprara su primer departamento y decidió hacerle caso: "Compré el departamento y ahorro ahorro ahorro". También compartió que su idea de ahorrar es para que nunca le falte nada a su hija o a su padre: "Me siento responsable de mi jefe". Posteriormente, Daniela Magún la encaró y le dijo: "Tú Nat, tu relación con el dinero es no gastar en nada".

Téllez narró que cuando era pequeña, sus padres no tenían una buena solvencia económica y creció con la creencia de que no debía gastar para siempre tener un fondo para imprevistos: "Es una herencia familiar, es cabr... pero tu relación con el dinero y con la abundancia tiene qué ver con una herencia familiar y justo no considero que soy coda, pero sí siento que me cuesta mucho trabajo gastar", dijo la conductora menor de Netas Divinas.

Mis jefes no tenían tanta lana", reconoció.

Después, Natalia explicó que ella y su familia vivieron en un departamento que pertenecía a su abuela materna y cuando su madre murió, acabó en la calle junto con su papá: "Cuando falleció mi mamá me quedé sin casa, de las cosas más dolorosas es perder a tu mamá y tu hogar al mismo tiempo, fue un trauma porque de la noche a la mañana pasas de ser una niña de familia a estar valiendo madr... en una banqueta". Y finalmente, Téllez comentó que le gusta tener un ahorro como protección para sus seres querido, pues le hubiera gustado que a ella la protegieran así:

Yo sí creo que me salvó aprender a ganarme el dinero y ahorrar mucho... amor es si algún día se necesita un paro, yo lo pueda hacer, para mí eso es amor, me hubiera gustado que me pasara a mí", contó, conmoviendo a todos.

