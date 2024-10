¿Disfraz de última hora? Ideas creativas y económicas para caracterizarte en Halloween

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Halloween se acerca de puntitas, pero en poco tiempo estará frente a nosotros. Comprar un disfraz hecho puede ser realmente costoso o si no se te dan bien las manualidades, puede resultar una odisea confeccionar un atuendo. Si ya te invitaron a una fiesta y aún no sabes cómo o de qué vas a caracterizarte, aquí te compartimos algunas ideas sencillas que no requieren mucho presupuesto, ni tampoco grandes habilidades.

Incluso si te llaman a asistir a una reunión de última hora, estas opciones te tomarán poco tiempo y estarás lista en apenas unos minutos. Para algunos bastará con buscar en tu armario. Estamos convencidos de que, sea cual sea el disfraz que elijas, llamarás la atención de todos por ser original.

Te podría interesar Halloween ¿Aún no sabes qué usarás? Estos son los disfraces que estarán de moda para este Halloween 2023

Barbie rara

Hace poco más de un año que se estrenó la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie. Si hay un personaje al que recordamos es a 'Barbie Rara'. Bastará con despeinarte un poco el cabello, hacer unos dibujos desorganizados en tu rostro y usar un vestido fucsia. ¡Así de fácil!

Disfraz 'Barbie rara'

Una chica de los 80

¿Qué tal ser una chica deportiva de los 80's? Necesitarás un payasito, medias de colores y una banda para la cabeza. Recuerda que, entre más excéntricos sean los colores, mucho mejor. No tengas miedo de hacer combinaciones arriesgadas, como naranja con púrpura, verde con amarillo. ¡Depende de ti encontrar la mezcla adecuada!

Disfraz de chica de los 80's

Bruja

¡Es un clásico por una razón! Hay muchas formas de verte como una bruja, siempre y cuando no haga falta un sombrero en pico. Todas tenemos un vestido negro en casa, úsalo y compleméntalo con los accesorios que más te gusten, como una gargantilla obscura o esmalte en tus uñas. Si quieres llevar el disfraz a otro nivel, consigue una escoba de varas.

Disfraz clásico de bruja

¿Adivina quién?

¡Haz de este popular juego de mesa tu disfraz de Halloween! Sólo necesitas usar prendas características, como una boina verde o lentes con armazón rojo. Después, corta un recuadro con una cartulina amarilla y coloca encima la leyenda: '¿Adivina quién?' ¿Listos para divertirse?

Disfraz ¿Adivina quién?

Medusa

¡Sabemos lo que piensas! Hacer la corona será una de las cosas más difíciles, pero no será así si utilizar globos. Infla varios en colores brillantes y pégalos. Lo siguiente que habrá que hacer es maquillarte y ponerte un vestido largo, incluso elegante.

Fuente: Tribuna Sonora