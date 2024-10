¿Es gay? William Valdés se confiesa con exconductor de 'Hoy' y revela si salió del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de años del escándalo sobre sus preferencias, William Valdés por primera vez ha decidido salir a aclarar si es verdad que salió del clóset, pues en una entrevista con el exconductor de Hoy y actor de melodramas, Roberto Carlo, recientemente confesó si es gay. Años atrás se ha rumorado constantemente que el presentador de origen cubano es parte de la Comunidad LGBT y todo TV Azteca lo sabría.

Pedro Prieto fue el primero que abiertamente señaló a Valdés de ser homosexual, pues durante una entrevista que le realizó a Cesia, la ganadora de la generación 2022 de La Academia, dijo claramente que a "William Valdés le gustan los hombres", a lo que la joven simplemente se limitó a decir que no sabía nada al respecto. Sin embargo, las especulaciones sobre sus verdaderas preferencias ya venían circulando desde hace un par de años atrás.

Ahora, tras un par de años de esa 'bomba' mediática, William durante su entrevista para el podcast El Papishou, del reconocido actor de melodramas de Televisa, quiso hablar de una vez por todas de esta situación y lo que dijo Pedro con respecto a su orientación sexual. Aunque se negó rotundamente a decir si es verdad o mentira lo que tanto se ha especulado sobre él, dejó en claro que con Pedro nunca lo habló y solo lo mencionó porque se le ocurrió.

El expresentador de Venga la Alegría, recordó el momento en que escuchó al exparticipante de MasterChef Celebrity y a Cesia hablando de si era o no homosexual, y que de manera inmediata le llamó para reclamarle el que haya hablado de esa manera de él, por lo que Pedro le ofreció una disculpa y "todo quedó cool", agregando que es un tipazo y ya se llevan bien, pero que sí tuvo ese encuentro, pues no le pareció que tocara un tema de esa índole cuando a él no le gusta hablar al respecto.

De la misma manera, el presentador cubano le aclaró al actor de Atrévete a Soñar que por su parte, por el momento no le interesa decir si es o no un hombre heterosexual, pues considera que no es necesario ya que no tiene porque explicar con quién se acuesta, o tiene una relación sentimental, que el ser o no ser gay no lo define como persona, y lo único que importa es eso, el ser él mismo y lo conozcan por su trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui