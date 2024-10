Es lesbiana: Tras divorcio, conductora de Televisa confiesa sus preferencias; tiene esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y actriz de Televisa, quien ha trabajado casi tres décadas en el canal, deja en shock a sus seguidores al hacer fuertes declaraciones sobre sus preferencias sexuales después de haberse declarado lesbiana. La también modelo y activista estuvo casada con un hombre durante su juventud, pero jamás sintió atracción por él y se divorciaron, por lo que años más tarde salió del clóset.

Estamos hablando de Montserrat Oliver, quien empezó a trabajar en la empresa de San Ángel como actriz en las novelas Ramona, Sin pecado concebido, La madrastra y Palabra de Mujer. Sin embargo, ya tiene años dedicada a la conducción y actualmente participa en el programa Montse&Joe del Canal Unicable, donde comparte créditos con su exnovia Yolanda Andrade. Las presentadoras son grandes amigas y es que Oliver se encuentra casada desde 2020 con Yaya Kosikova.

La también conductora de los programas Reto 4 Elementos y Las hijas de la madre tierra siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones. Antes de haber tenido un tórrido romance con Yolanda, Oliver estuvo casada con un hombre llamado Henry. Cuando conoció a la sinaloense, la modelo rubia descubrió sus verdaderas preferencias y se mantuvieron juntas más de una década.

Montserrat Oliver y Yaya se casaron en 2020

Aunque Montserrat es abiertamente lesbiana desde hace años, en la más reciente emisión del programa Montse&Joe se sinceró sobre su pasado y confesó que jamás ha estado enamorada de un hombre. Mientras platicaba con sus invitados, los integrantes de Río Roma, sobre la música romántica, Oliver explicó que ella jamás había recibido un gran detalle de parte de un caballero como una canción hecha especial para ella: "Yo por eso no me he enamorado así cabr... de un wey".

Posteriormente, Montserrat continuó haciendo bromas sobre enamorarse de un hombre y la conductora invitada, Regina Rojas, le preguntó si estaba insinuando que quería una relación heterosexual: "O sea que si te componen, ¿estarías abierta a esa posibilidad?", dijo Regina a lo que Oliver respondió que sí: "Hay vacantes, voy a ponerte con un cartón afuera y que diga 'quien me componga' (va ser mi novio)", dijo la invitada estrella.

