Joanna Vega-Biestro se despide de 'Sale el Sol'; confirma se une a noticiero de Paola Rojas

Ciudad de México.- Después de los rumores de despido o renuncia, Joanna Vega-Biestro, ha decidido romper el silencio sobre su futuro como presentadora y se ha despedido de Sale el Sol, confirmando que es verdad que no estará en el mencionado matutino. Asegura que próximamente la verán al lado de Paola Rojas, puesto a que sí se une al noticiero que ahora estará a cargo de la experiodista de Televisa.

Álex Kaffie afirmó en su canal de YouTube que sabía de buena fuente que la presentadora iba a anunciar su salida de Sale el Sol, pues iba a haber un cambio, y a partir del próximo 14 de octubre iba a aparecer al lado de Rojas en el matutino De Pisa y Corre, brindando las noticias más importantes del país. Al no provenir directamente de Vega-Biestro, la información fue tomada con cautela y se ha manejado como una simple especulación.

Pero ahora, este jueves 10 de octubre ha cambiado todo, debido a que recientemente Joanna anunció que sí iba a dejar el matutino de Imagen TV, pero no por lo que se creía, sino que era porque se tomaría una semana de vacaciones junto a su familia, por lo que estaría ausente del próximo lunes 14 de octubre al viernes 18 del mismo mes: "Sí, sí me voy, les tengo que avisar que efectivamente, sí me voy de Sale el Sol, pero solo cinco días porque me voy de vacaciones".

Con respecto al cambio de programa, y ahora formar parte de De Pisa y Corre al lado de la expresentadora de Netas Divinas, Joanna destacó que era verdad, pero a partir del próximo lunes 21 de octubre sería cuando tomaría su puesto en dicho programa, recalcando que va a estar en ambos proyectos matutinos, ya que los horarios empatan perfectamente y tendrá la libertad de estar en la sección de Pájaros en el Alambre y el noticiero ya mencionado.

Finalmente, aclaró al público que los espacios son diferentes y se desempeñara de forma diferente, dado a que el público espera otra cosa y las noticias son de otra índole, bromeando con que lo único que tendría sería que en ambos programas la verán con el mismo 'outfit': "Un noticiero es público diferente, es manera de decirlo diferente, entonces los voy a extrañar, los espacios son distintos; lo único que será igual es el vestuario, no hay tanto presupuesto para estarse cambiando".

Fuente: Tribuna del Yaqui