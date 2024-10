Llanto en Televisa: Tras testamento, Eric del Castillo confirma enfermedad y se alista para morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de varios rumores sobre su salud, dan terrible noticia del entrañable primer actor de Televisa Eric del Castillo. Como se recordará, el padre de Kate y Verónica del Castillo, confesó hace un tiempo que a sus 90 años padece una dura enfermedad incurable en la vista que le impide ver de manera normal. Por otro lado, también se reportó que necesitaba una cirugía en la espalda y en la cadera, sin embargo, ahora dan una inesperada noticia.

Como se recordará, don Eric del Castillo ha destacado como galán y villano de telenovelas y ha participado en melodramas como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia. Hace poco incluso manifestó que Mi amor sin tiempo, su último trabajo, podría ser su última ya que tiene intenciones de retirarse. Y es que el histrión también reveló que ya estaría listo para su muerte. "Estoy preparado a que Dios me llame, cuando guste, cuando me dé llamado, ahí estaré puntual", dijo.

Luego de que el programa Chisme No Like, transmitido por YouTube y conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, reportara que presuntamente su doctor no lo querría intervenir por el riesgo de la operación debido a su avanzada edad, el actor fue entrevistado y primero dio una actualización de salud respecto a su problema de la vista, asegurando que sí ha padecido depresión por no poder ver: "Sí, cuando me dijeron que no podían operarme de los ojos me di cuenta de la grandeza del problema y dije aquí no hay más que dos caminos o hacerme tarugo y disciplinado y superar el problema".

Y añadió: "Por naturaleza siempre he sido muy optimista. Gracias a mi forma de pensar no me afecta tanto. me duele no ver fotografías de mis hijas, no verles el rostro", señaló decepcionado. Sobre el reporte del mismo programa de espectáculos, en el que mencionaban que se sometería a una operación en la columna en las próximas semanas con el doctor Víctor Sandoval, el histrión confirmó la noticia.

"Se los juro hace rato vi el reloj porque tengo cita con ellos dos. El doctor que me hizo el favor de operarme la primera vez y el doctor Víctor. Voy a comer con ellos para que me digan... un doctor dijo que no me debo operarme en su opinión por la edad y eso vamos a discutir, si me opero o no y si llevo las cosas como las he llevado hasta el momento". Finalmente, sobre si tiene miedo a la muerte, fue tajante y respondió: "Todos le tenemos miedo en cierta forma a la muerte. Sí. El que dice que no y que muy macho, no".

"Yo sí le tengo miedo porque no sabemos qué hay más allá. Por mi religión y forma de pensar quiero morirme bien con Dios y bien con mis semejantes". Por su parte, la hija de don Eric, Verónica del Castillo señaló que la cirugía todavía está en duda porque habrían puesto sobre la mesa un tratamiento alternativo para reducir el dolor. Cabe mencionar que el actor también ya ha expresado su último deseo en caso de perder la vida: "Quiero morir en alta mar, con la cara al cielo, donde parezca un sueño mi agonía y mi alma un ave que remonta el vuelo", asegurando también que ya cuenta con un testamento.

