Luto en Televisa y TV Azteca: Cáncer mata a actriz y viudo se quita la vida; filtran última súplica

Ciudad de México.- Luego de la trágica muerte de una reconocida actriz de telenovelas de Televisa y TV Azteca a los 44 años a causa del cáncer, su hermana revela cómo fue enfrentar el duro diagnóstico y la manera en la que la enfermedad evolucionó. Se trata de Lorena Rojas, quien perdió la vida en 2015 tras luchar contra el cáncer de mama durante 9 años. Su hermana, la también actriz y conductora Mayra Rojas, revela cómo fue la dura pérdida de su hermana.

Como se recordará, Lorena actuó en telenovelas como Alcanzar una estrella, Baila conmigo y Bajo un mismo rostro en Televisa, además de Azul tequila, El candidato, Como en el cine, El cuerpo del deseo y Pecados Ajenos en el Ajusco. Aunque en un inicio se le diagnosticó con cáncer de mama, a lo largo de los años que fue evolucionando la enfermedad, esta se extendió al hígado. La actriz se dio cuenta de su enfermedad cuando intentaba convertirse en mamá, noticia que les cayó como un balde de agua fría.

Lorena (QEPD) y Mayra Rojas

En entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino de Imagen Televisión, Mayra reveló cómo se dieron cuenta que Lorena estaba siendo atacada por la dura enfermedad. "Por la obsesión de ser mamás. Mi hermana quería ser madre y en ese entonces no tenía pareja, entonces Lorena me dijo: 'Voy a hacerme todos los estudios necesarios para estar consciente de que estoy en perfectas condiciones para comprar semen o esperma porque yo quiero ser mamá' y ahí fue cuando el doctor dijo 'aquí algo que no nos gusta' y ahí nos enteramos, ahí empezó la batalla".

También abrió su corazón sobre lo difícil que fue la larga batalla contra la enfermedad: "Pasamos por la negación, el enojo, la tristeza, la aceptación y todos los procesos fueron difíciles de entender", explicó. La actriz compartió también que en ocasiones Lorena le pedía no decirle nada a su mamá para no preocuparla cuando se quedaba internada en el hospital durante su tratamiento por defensas bajas, sin embargo, estremeció al revelar que en uno de esos ingresos falleció.

Lorena Rojas (QEPD)

"La última vez que me dijo: 'no le digas a mi mamá' fue la última vez que estuvo en el hospital", reveló sobre su última súplica, asegurando que Lorena siempre fue una guerrera: "No la veía quebrarse. Yo decía: 'Ya suéltalo por favor'", dijo, lamentando que el cáncer la atacara muy joven (a los 35 años), lo que fue peor ya que aseguró que el cáncer de mama "se alimenta de tus hormonas". "Atacó primero a mama. De ser una etapa 1 se volvió una etapa 3 entonces hubo que quitar ganglios y todo".

Y agregó: "Se mantuvo ahí un buen rato y se fue a hueso. Atacó a hueso y afortunadamente no se extendió, hizo un pequeño hoyito creo que en el esternón y se detuvo. Después cuando atacó al hígado ya no pudimos con él", finalizó visiblemente conmovida. Y aunque la actriz perdió la vida, sí cumplió su sueño de ser mamá antes de morir. En el 2013 adoptó a la pequeña Luciana, a quien comenzó a criar junto a su pareja, el empresario español Jorge Monge, sin embargo, 11 meses después de su muerte se quitó la vida al no soportar su ausencia. Luciana fue adoptada por Mayra, con quien vive actualmente.

