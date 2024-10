Quedó ciego: Eric del Castillo se alista para morir y estremece a Televisa con triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de don Eric del Castillo ha estado en tendencia en redes sociales y medios de comunicación debido a que se filtró que había quedado ciego tras haber cumplido sus 90 años. Tras difundirse esta lamentable noticia, ahora el actor de Televisa rompió el silencio y confesó que efectivamente, tiene problemas en la vista y confesó que ya se encuentra listo para morir.

Como se recordará, el histrión mexicano desde hace varios años confesó que sufría degeneración macular, que es una condición que afecta la visión central y es común en adultos mayores, quienes presentan dificultades para realizar actividades comunes como leer. Aunque don Eric aseguró que jamás perdería la vista y que se encontraba perfecto, recientemente se confesó con la prensa y reconoció que ni siquiera puede usar su celular.

Frente a las cámaras del programa Venga la Alegría y otros medios, el actor de novelas como Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia explicó cómo sus problemas visuales lo están afectando: "Claro que me afectan, no puedo ir al teatro, no puedo leer ni escribir". Asimismo, Del Castillo reconoció que lo más difícil ha sido tener que empezar a depender de terceras personas:

Dependo de otras personas para que vean lo que dice mi teléfono... sí estoy sufriendo", declaró.

Eric del Castillo perdió la vista tras problemas en la macula

Sin embargo, el padre de Kate del Castillo resaltó que esto no es impedimento para seguir actuando, y es que en su último melodrama Mi amor sin tiempo, se aprendió los textos escuchándolos porque ya no podía ver: "No quiero pensar en eso, quiero ser optimista y adelante, mi profesión no me la afecta". Don Eric mencionó que le duele mucho tener que 'cargarle' la mano a su esposa Kate Trillo, quien se encarga de cuidarlo, o a sus hijas:

Me duele delegar todo en mis hijas y en mi esposa, sobre todo en mi esposa que hace muchas cosas, le pasé todo lo que yo debía hacer, estoy tratando de no pasarle tanta chamba".

Del Castillo también admitió que ahora ya ni siquiera distingue el rostro de sus hijas en fotografías: "Luego me dicen 'que tus hijitas aquí chiquitas, ¿te acuerdas cuando fuimos?', pero digo 'ni me las enseñes porque lloro'", expresó conmoviendo a los reporteros. Y luego de que semanas atrás revelara su última voluntad, el primer actor también confesó que está listo para morir y que no teme que llegue este momento:

No le tengo miedo... no he llevado una vida desordenada, no le he hecho daño a nadie... vida nada te debo, vida estamos en paz".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria