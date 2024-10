René Franco responde a Gala Montes tras pedirle que "se lave la boca" para hablar de ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Gala Montes fuera contundente con su mordaz comentario en contra de René Franco, al cual le exige que "se lave la boca" cuando hable de ella, tras haber defendido a Adrián Marcelo en su tan polémica pelea dentro de La Casa de los Famosos México, este ha decidido no quedarse callado y le dio una inesperada respuesta a sus declaraciones. Se niega a disculparse y la felicita.

Montes se encuentra de gira de medios, brindando entrevistas y haciendo declaraciones sobre su experiencia en el reality show de Televisa, en donde dijo que estaba cansada, a lo que fue tomada como una negativa a su depresión, así que Franco expresó entre risas: "Salió y dijo que no estaba deprimida, que estaba actuando. Están locos todos. ¿Qué les pasa?". Por este motivo la actriz de Vivir de Amor señaló que mejor se informe antes de hablar de ella: "Este es compa de Adrián N. Deja de tergiversar e investiga bien, como buen ‘periodista’ que deberías ser. No estés esparciendo noticias falsas".

Tras esto, Montes compartió un video en el que hace una señal de asco, afirmando que así se siente cada que ve el trabajo de Franco, así que le exigió que "Lávate la boca cuando hables de mí". Ahora, en medio de todo esto, el exparticipante de Big Brother VIP, pese a que se negaba a darle más 'foco', optó por hacer caso omiso a su propia sugerencia y terminó por responderle a la exactriz de El Señor de los Cielos.

Fue mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que decidió externar que para él es más que válida su opinión, pues así como él, ella también puede hacer usó de la libertad de expresión que está protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hacer esos comentarios: "La señorita @GalaMontes2 tiene TODO EL DERECHO A SU PROPIA OPINIÓN y me parece que la está expresando. Mis palabras le dan asco y decir eso debe ser respetado y está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917".

Pero, cerró su respuesta dejando en claro que él no va a hacerle caso a la actriz de La Mexicana y El Güero, en lo que le pide, y tampoco piensa mentirle porque es un caballero y ella una dama, por lo que seguiría dando sus opiniones libremente, destacando que la felicita por su fama y el juego que tuvo dentro de la casa: "No la pienso obedecer en lavarme la boca cada vez que hable de usted, ni mentirle diciendo que lo haré, porque como el caballero que soy, no miento y mucho menos a una gran dama como usted. Le mando un gran saludo y la felicito por el estupendo juego realizado y la enorme fama adquirida".

