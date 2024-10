¿Televisa lo ordenó? Gustavo Macalpin sería despedido por atacar a Mario Bezares en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Televisa se habría puesto en contacto con la televisora del Canal 66, y ellos ordenarían el despido tan polémico del reconocido presentador, Gustavo Macalpin. Los altos mandos de la empresa San Ángel estarían furiosos por sus ataques en contra de Mario Bezares, en pleno programa en vivo, recordando su tan oscuro pasado en el que fue tachado de ser un asesino, junto a Paola Durante.

Miles de mexicanos han acusado al partido de Morena de querer censurar y erradicar la libertad de expresión, pues se culpó a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, de haber causado que despidieran a Macalpin de su programa, Ciudadano 2.0, que se transmite por el Canal 66. El presentador en días anteriores había dado una opinión negativa con respecto a la política y su esposo, por lo que se dice que ella enfurecería y exigiría su despido.

Por su parte, Gustavo no cree que el director general de la televisora, Luis Arnoldo Cabada, fuera obligado a tomar dicha decisión por el tema de la Gobernadora ya mencionada, sino que podría ser un tema con el que ya venía haciéndose la idea de hacerlo, por lo que no culpaba a nadie: "Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer. No creo que haya sido un tema de impulso. Yo creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo".

Pero ahora, ha surgido un nuevo culpable para esta situación, ya que se ha dicho que en realidad no sería por Marina o decisión propia del canal, sino que sería obligado por la empresa San Ángel, ya que habrían quedado furiosos de que atacara a Mario por haber ganado la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, recordando el caso tan polémico del Paco Stanley. En el reality organizaron el reencuentro entre Paul Stanley y Bezares para que limaran asperezas y finalmente se cerrara el tema.

Según la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de @_angelitogamer, compartieron el momento en el que Malcapin afirma que los mexicanos no tienen memoria y se hace famosa a gente que comete terribles crímenes, asegurando que para él, Bezares sí tuvo algo que ver con el asesinato de Paco, pues no cree que solo fuera al baño por casualidad. De igual forma se quejó de la fama de Gloria Trevi, asegurando que no deberían de ser perdonados públicamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui