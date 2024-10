Tras 15 años retirado y quedar calvo, actor regresa a Televisa y sorprende en 'LEBEH'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado 15 años retirado del mundo del espectáculo y causar revuelo al revelar que quedó calvo, el reconocido actor de melodramas, Imanol Landeta, acaba de volver a los reflectores y regresó a Televisa para formar parte de esta sexta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde inesperadamente se llevó todas las ovaciones junto a su pareja, Sandra Itzel, al haber sorprendido con su talento para el baile.

Landeta siendo apenas un joven se despegó de la sombra de su padre, el actor Manuel Landeta, y fue reconocido como uno de los mejores histriones al formar parte de melodramas como El Niño Que Vino Del Mar, Clase 406, y muchas más, hasta que en el 2009 por última vez apareció en pantalla con Verano de Amor. Tras 15 años han pasado desde que decidió retirarse, Imanol regresó a los reflectores aceptando formar parte del reality de baile ya mencionado.

Aunque el pasado lunes 7 de octubre se presentó por primera vez al programa Hoy, para bailar junto a sus compañeros para el inicio, no fue hasta este jueves 10 de octubre que debutó en la pista al lado de su pareja asignada, con la cual se logró colocar en el primer lugar. Nicole Chávez y Juan Solo, Esteban Martínez y Tania Vázquez, fueron las otras dos parejas que también bailaron por primera vez juntos para la competencia.

Aunque la hija de Julio César Chávez tiene años de experiencia y los jurados quedaron encantada con ella, como Andrea Legarreta que le expresó su admiración, obtuvieron un total de 23 puntos, pues consideran que las transiciones aún no son del todo limpias, mientras que a Tanya y Esteban les fue fatal, colocándose al último lugar con 19 puntos, ya que los jurados consideran que no estuvieron al nivel y les falta mucho, pues no se sueltan y están rígidos.

Pero, quienes se robaron el show por completo y los aplausos de los tres jurados, fueron Imanol y Sandra, pues Legarreta ya dijo que los ve en la final, Latin Lover asegura que es de los "mejores bailes" que ha visto en la semana que va de la temporada, incluso señaló que le hicieron trampa. Siendo Ema Pulido la más estricta de los tres, se esperaba que no fuera tan benévola como sus colegas, sin embargo, señaló que quedó encantada con ellos y considera que son una de las mejores parejas, aunque les colocó un siete, sumándole un total de 25 puntos por el los dos nueves de los otros críticos.

Por su parte, la intérprete de Gato señaló que estaba lista para dar lo mejor de ella en la pista y que se siente "cobijada por un gran compañero", a lo que el actor de Código Postal afirmó que desea transmitir las sensaciones correctas de cada baile y su "cadencia". Aunque de Itzel se esperaba este gran desempeño, por parte de Landeta sí fue una gran sorpresa para todos, pues jamás se desempeñó en el baile.

