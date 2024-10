Wendy Guevara se sometería a la cirugía de reasignación de género; buscaría ser madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los comentarios transfóbicos en su contra, Wendy Guevara en una entrevista para el programa Hoy se mostró tranquila y con la sinceridad que la caracteriza, confesó si es que ha pensado en la posibilidad de someterse a la cirugía de reasignación de género, retirándose así su aparato reproductor masculino. Una vez más habló sobre la maternidad y señaló si busca convertirse en madre.

Guevara desde hace semanas se encuentra en el centro del escándalo, a causa de que Adrián Marcelo y Eduardo Verastegui han lanzado comentarios transfobicos, pues no la reconocen como mujer y lo señalan de ser "un vato disfrazado". Wendy con total madurez ha rechazado caer en provocaciones, señalando que solo quieren revivir sus carreras y ella por el momento no se encuentra "levantando muertos".

En medio de este tema, que ha dividido muchas opiniones, en entrevista para el matutino de Andrea Rodríguez Doria, ha señalado que ella no piensa realizarse un cambio de sexo, debido a que implica un reto muy grande hablando psicológicamente, por lo que ella no se siente aún preparada para enfrentar esto, dejando abierta la posibilidad a futuro: "Hacerme la vaginoplastia y el cambio de sexo, no, la verdad no está en mi pensamiento, pero nunca hay que decir de esa agua no he de beber".

Con respecto a la división de opiniones con respecto a lo que hace o dice, la actriz de Un Amor Viejo En París declaró que ella sabe bien que hay gente que la quiere y la sigue así como es, y hay quienes no la quieren por lo mismo, por lo que ella solo se enfoca en lo bueno y trata de llevar un buen mensaje de amor y de paz: "Siempre va a haber gente que le guste lo que haces y gente que no... yo trato de llevar un mensaje bonito, es cuestión de gustos".

En cuanto a los hijos, Guevara bromeó señalando que con la energía que tiene se puede aventar unos cinco, pero que aún no piensa en la maternidad. Finalmente, dado a que estará trabajando en Estados Unidos, le cuestionaron si planea tratar de abrirse paso en Hollywood, y ella solo declaró que primero debe de prepararse mucho: "Mira, estaría espectacular, pero también para eso hay que prepararnos. Yo necesitaría prepararme muy bien porque inglés no sé nadita".

