Adiós TV Azteca: Tras darlo por muerto, confirman que Daniel Bisogno queda fuera de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Luego de que en septiembre el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno tuviera que ser intervenido para recibir un trasplante de hígado derivado de los duros problemas de salud contra los que ha luchado, revelan cuál es su futuro en el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy en TV Azteca. Desde hace varios años que el presentador de 51 años ha luchado por estar sano, pues apenas este año ha estado un total de 6 meses hospitalizado e incluso en terapia intensiva.

Después de pasar un tiempo en terapia intensiva por complicaciones tras su trasplante de hígado a principios de septiembre, han circulado todo tipo de rumores acerca de Bisogno, como que presuntamente murió o que su salud quedó tan afectada que le sería imposible volver a la televisión. Nada de esto ha sido confirmado de forma oficial e incluso el conductor se ha enlazado por teléfono con el programa para saludar a la audiencia. ¿Qué pasará con su puesto en el programa?

De acuerdo con lo que el youtuber y periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga reportó en su canal, Bisogno sí queda fuera de la emisión de TV Azteca, sin embargo, no para siempre: "Hay rumores de que en 'Ventaneando' hay crisis y que correrán gente. Preguntaron si Bisogno estaba en la lista. Le preguntaron a Linet Puente si cuándo regresa... él estaría en posibilidades y condiciones", reportó, aclarando que si bien está mejor, todavía sigue delicado y en recuperación.

"Él habla bien, está bien pero por recomendación del doctor por lo frágil que pudiera estar en esa situación (no ha regresado)", señaló, dejando claro que el presentador no fue despedido de la emisión porque él es prácticamente el único que le ha podido dar vida al programa, el cual se dice corre peligro de salir del aire después de 28 años. "Parece que 'El Muñeco' tendrá que esperar un poco más para aparecer en 'Ventaneando' pero eso no significa que lo van a correr", dijo.

"Creo que a Ventaneando le conviene que regrese", mencionó el youtuber. Y es que Zúñiga aseguró que sin el conductor no hay "sal y pimienta" en la emisión de espectáculos. "Los que están ahí no son simpáticos, no tienen carisma, no tienen humor pero Daniel le aporta esto", dijo, asegurando que él es el alma del programa. De momento se desconoce cuándo volverá Daniel al foro de televisión, sin embargo, de acuerdo a lo que contó Pedro Sola en entrevista con Jessie Cervantes para su programa en EXA, Daniel estaría desesperado por volver ya que "su vida es salir en la televisión", dijo Sola.

