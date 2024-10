¿Busca la fama de 'Mayito'? Destapan si Brenda Bezares no quiere que Mario "brille"

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México (LCDLFM) llegó a su culminación hace casi dos semanas y pese a ello, los exintegrantes del reality show continúan dando de qué hablar, puesto se les ha visto en diversas entrevistas e incluso ya se confirmó que varios de los integrantes del querido Team Mar van a ir a dar a la nueva puesta en escena de Alejandro Gou, Señora Presidenta, esto incluye al ganador del programa de telerrealidad, Mario Bezares.

Sin embargo, más allá de todo el camino de redención que el conductor ha tenido (con el cual logró conquistar a todo el público del LCDLFM), su carisma y lo divertido que puede llegar a comportarse, existe un aspecto de él que no termina por agradarle al público y se trata de nada más y nada menos que su esposa, Brenda Bezares, quien a lo largo de los últimos 30 años se ha mostrado enteramente leal al presentador.

Y es que, desde que ‘Mayito’ fue revelado como el indiscutible ganador de LCDLFM, la gente ha notado que Brenda Bezares ha estado a su lado en cada paso e incluso hay quienes lo acusan de intentar robarse todos los momentos de gloria que el expatiño de Paco Stanley ha tenido en televisión después de haber salido del programa. Ante esta premisa, la experta en lenguaje corporal y grafología, Maryfer Centeno, realizó un análisis de algunas entrevistas a las que la pareja ha acudido.

De acuerdo con información brindada por la analista, “Brenda Bezares lleva la batuta en la relación”, aunque destacó que esto no tiene nada de malo, puesto “Mario Bezares confía ciegamente en su esposa”, esto debido a que su pareja lo acompañó en los buenos y malos momentos en las últimas tres décadas, por lo que Maryfer tomó su relación como un ejemplo de fortaleza, lo cual es admirable, puesto en la actualidad las relaciones suelen desecharse fácilmente.

Filtran si Brenda Bezares intentó robar el protagónico de 'Mayito'

“Decir que lleva la batuta es porque yo creo que en este momento el papel de la mujer no solamente es importante. Sino que ha tenido una visibilidad de nuestros derechos… Yo no sé por qué alguien se preocupa o se asusta. Que están juntos me parece que es extraordinario, creo que son una pareja que son un ejemplo del tiempo que han durado, sobretodo en un momento en las que las relaciones parecen desechables.”