Drama en Imagen TV: Por esto Ingrid Coronado haría desaire a Anette Cuburu en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En Imagen TV acaban de volver a vivir un intenso drama por problemas personales, debido a que fue más que evidente el tremendo desaire que la reconocida presentadora, Ingrid Coronado, por la presencia de Anette Cuburu como invitada especial en Sale el Sol. Coronado no querría verla ni en pintura y habría exigido que no le permitieran acercarse a la conductora por fuerte motivo.

Coronado hace apenas unos meses se integró a las filas del matutino anteriormente mencionado, donde destacó principalmente su reconciliación con Gustavo Adolfo Infante, pues la presentadora en el pasado hasta le interpuso una demanda por hablar de ella con respecto al tema de su expareja, Charlie López. La también escritora en su corto tiempo al aire se ha tratado de mantener lejos de escándalos, hasta este momento en el que no pudo ocultar su desagrado hacía Cuburu.

La exparesentadora de Venga la Alegría fue la invitada del pasado jueves 10 de octubre, junto a Aida Pierce y Gina Varela, para invitar al público a ver su obra de teatro, Hijas de su Madre. Aunque Coronado sí estuvo presente en dinámicas pasadas, cuando fue el momento de que Anette se presentara al aire, esta abandonó el programa de manera muy evidente y hasta se negó a tomarse la fotografía grupal entre el elenco y el resto de los presentadores del matutino.

Según los rumores que circulan, la expresentadora de TV Azteca fue muy contundente al exigir que a la llegada de Cuburu la sacaran del foro y se negó totalmente a tener que siquiera darle un hola, aumentando las tensiones en el ambiente, por lo que se habría aceptado este desplante a la invitada, quién aparentemente estuvo de acuerdo en no tener que estar en el mismo espacio que Coronado.

Hasta el momento se desconoce la razón exacta de su enemistad, pero se sabe que desde el 2019 no pueden verse ni en fotografías, pues después de que se reunieran en la fiesta de un amigo en común, la expresentadora del programa Hoy subió varias imágenes en las que recortó la presencia de Ingrid deliberadamente, pues el resto de los invitados, como Ingrid, subieron las mismas fotos y en ellas sí aparece la ex del difunto Fernando del Solar. La teoría es que en dicha fiesta pudieron haber tenido una riña y de ahí no hayan hecho las paces.

Fuente: Tribuna del Yaqui