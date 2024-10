¿Estaba ebria? Luis Enrique Guzmán expone la verdad tras la caída de Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes sobre el alcoholismo de Alejandra Guzmán, su hermano menor, Luis Enrique Guzmán acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en donde finalmente ha decidido exponer la verdad que hay sobre la brutal caída que sufrió la reconocida cantante del rock ante la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿acaso sí estaba ebria?

'La Guzmán' sigue dando de que hablar por su tan polémica caída el pasado fin de semana a su llegada a la Ciudad de México, mientras varios medios de comunicación, como Televisa o TV Azteca, buscaban declaraciones de la polémica que envuelve nuevamente a su familia. Según muchos informes, la intérprete de Yo Te Esperaba terminó en el suelo por supuestamente haber bajado del avión en estado de ebriedad, mientras que ella afirma que le metieron el pie, y hasta exhibió un moretón en la pierna de esa patada.

Y en medio de esta serie de dimes y diretes, en las que incluso se afirma que Julio César Chávez va a internar a la hija de Enrique Guzmán en una de sus clínicas de rehabilitación, el productor decidió responder contundente que todo se trata de un simple tropezón, pues su hermana ya tiene caderas de titanio y no es fácil a veces el moverse con agilidad: "Sí, bueno, es normal, con las dos caderas de titanio, pues no está tan fácil caminar. Creo que no [se lastimó la cadera], todo bien, gracias".

Tras esto, Luis Enrique afirmó que todos los días está en contacto con la intérprete de Mala Hierba, y puede confirmar que se encuentra en perfecto estado de salud y no pasó del golpe y los moretes, destacando que su madre, Silvia Pinal, aún no sabe de este polémico incidente: "Sí, claro que sí, bueno, nosotros hablamos diariamente, gracias a Dios no le pasó nada, se vio fea la caída, me dijo: 'me di un fregadazo, pero estoy bien'. Ya no le dije nada porque ella ya estaba en la camioneta cuando se la llevaron, pero pobrecita, porque sí se dio duro".

Finalmente, sobre el hecho de que Pablo Moctezuma, tío de Frida Sofía, tiene la ilusión de que madre e hija se reconcilien y hasta podría ayudar a que pasara de ser necesario, el menor de los Pinal-Guzmán, declaró que él adora a la familia Moctezuma y no tiene problemas con nada, por lo que les envía su cariño y apoyo: "Yo adoro a los Moctezuma, sinceramente Estela y Tano siempre han estado muy cerca de nosotros, siempre con mucho cariño y con muy buenas actitudes, entonces no tengo más que amor para ellos, la verdad".

