'Harry Potter' eliminó escena del libro que anunciaba la muerte de 'Albus Dumbledore'

Estados Unidos.- Tras 15 años del estreno del filme Harry Potter Y El Misterio Del Príncipe, a través de las redes sociales una cuenta especializada en la historia de los libros del mundo mágico, han compartido una escena eliminada, en la que se puede ver como anunciaban la muerte de 'Albus Dumbledore', antes de que diera inicio la segunda guerra en contra del 'Mago Tenebroso', conocido como 'Lord Voldemort'.

Al igual que muchas otras películas, como es el caso de Love Roise o Los Juegos del Hambre, el filme de Harry Potter fue basado en un libro, del cual se tomó la historia, personajes y demás, para adaptarlos al formato cinematográfico. Dado a que no es lo mismo poder escribir mil hojas con completa libertad, a plasmar lo importante en una película de no más de dos horas, de preferencia, hay cosas que e leen que no se ven.

En este caso, con el tema del mundo mágico, existe una escena impactante en el que se puede ver a la profesora 'Minerva McGonagall', y otros importantes personajes de la saga notando un cambio radical en lo que es su mundo, y que se considera como el aviso de que se avecina la muerte, como la del tan querido director de la escuela de magia 'Howarts', el mago 'Albus Dumbledore', uno de los más poderosos de todos los tiempos.

En la escena original se puede ver como 'Albus' hablando primero con 'Harry', luciendo ya muy cansado y casi moribundo sin poderse levantar bien, cuando de la nada el director le pide a 'Potter' que se esconda y que no salga sin importar que pase, tras lo que llega 'Draco Malfoy' y comienzan una discusión en el que este lo desarma y después trata de contener las lágrimas, sabiendo que sus órdenes era matarlo. Sin embargo, 'Severus Snape' llega y deja que 'Harry' se mantenga fuera de visión.

En esos angustiantes momentos, las cosas se complican con la llegada de 'Mortifagos' como 'Bellatrix Lestrange', quien incita a 'Snape' a acabar con la vida de 'Albus', pues 'Lord Voldemort' desea obtener su varita de sauco, la más poderosa en el mundo de la magia, así que al final lo hace con el maleficio imperdonable 'Avada Kedavra', haciendo que cayera de la torre en la que se encontraban.

En cuanto a la escena eliminada, la transición no fue inesperada y no se veía a 'Harry' y 'Albus' reuniéndose, sino que primero el cielo sobre la escuela comenzó a oscurecerse, mientras el coro de alumnos ensayaba una melancólica melodía que parecía anunciar el fin de la era de paz, mientras todos veían asombrados y con terror el cielo, para después enfocar a 'Draco' poniéndose de pie y con la mirada decidida, dando así pie a lo que se ve en la escena original.

Fuente: Tribuna del Yaqui