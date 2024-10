Hijo de 'Chespirito' hace las paces con Florinda Meza y asegura que se vienen proyectos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El productor Roberto Gómez Fernández se dijo contento y entusiasmado de haber podido llegar a un arreglo con Florinda Meza, viuda de su padre, Roberto Gómez Bolaños, con la finalidad de mantener vivo el legado de 'Chespirito'. Tras la muerte de la leyenda de Televisa, viuda e hijo llegaron a temas legales por los derechos de las obras del reconocido actor, comediante y productor, que perdería la vida a causa del Parkinson.

Durante su paso por la alfombra roja de la obra Jesucristo Superestrella, Gómez Fernández expuso a Sale el Sol que tras dar cada uno su perspectiva, lograron encontrar un punto de acuerdo, por lo que no descarta realizar nuevos proyectos con Meza: "Sí, muy, muy, muy contentos. Es un momento feliz. Fue un camino muy largo de pláticas y de ponernos de acuerdo, pero finalmente se logró. Yo tenía un punto a defender también, pero felizmente llegamos a un acuerdo y la influencia de Florinda también es importante".

En este sentido, Roberto manifestó que afortunadamente pudo llegar a un acuerdo con la última pareja sentimental de su papá, e inclusive descubrió junto con Florinda que su objetivo siempre fue el mismo, mantener vivo el legado del creador de El Chavo del 8: "Ella ha sido un apoyo muy importante. Se hizo equipo, y creo que seguiremos siendo equipo, y siempre se logran cosas. Mira, creo que es algo importante, que tenemos el mismo fin, las mismas intenciones, que el legado de mi padre sea tratado como debe".

Florinda y Roberto planean nuevos proyectos. Internet

Ante la pregunta directa sobre si realmente hubo una reconciliación con la viuda de Gómez Bolaños, el productor recalcó que sí, junto a su profunda admiración: "Sí, sin duda. Siempre lo he dicho. A Florinda le tengo un gran agradecimiento por muchas razones. En lo personal conmigo siempre fue… cosas buenas. En lo profesional fue la primera que me dio una oportunidad como director cuando yo era chamaquito y eso fue lo que me hizo hacer cosas, en lo que me metí, que me gustó. Y si no hubiera sido por esa oportunidad, tal vez no lo hubiera logrado. Siempre voy a estar agradecido y eso hay que ponerlo siempre sobre la mesa".

Y aunque descartó que la actriz vaya a tener una participación especial en la bioserie sobre su padre, Gómez Fernández no descarta hacer otro tipo de colaboraciones con ella: "Eso ya está terminado y desde hace un buen rato y tal, pero vienen cosas nuevas que ojalá me gustarían, por ejemplo, poder hacer… Gracias". Hasta el momento la artista que por años dio vida a la inolvidable 'Doña Florinda', no ha hablado al respecto de esta tan esperada reconciliación.

Fuente: Tribuna del Yaqui