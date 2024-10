Hijos de Mario Bezares destrozan a Multimedios por malos tratos; conductor les responde

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El joven DJ, Alejandro Bezares, y su hermano mayor, Alan Bezares, en uno de los podcast que realizaron recientemente no dudaron en lanzarse en contra de Multimedios y lo destrozaron sin piedad, asegurando que le dieron malos tratos a sus padres, Mario y Brenda Bezares, cuando los despidieron. Los comentarios emitidos llegaron a comunicadores de la televisora y les respondieron contundentemente.

En Los Bezares Podcast, Alan y Alex decidieron mandar muy lejos a Multimedios y hablar pestes de ellos mientras que su padre se encontraba encerrado en La Casa de los Famosos México, asegurando que despidieron a Mario injustificadamente en plena pandemia del programa Acábatelo, asegurando que por él había rating: "“Están bien puñetas, no es que a mi si me da mucho coraje, ósea dejaron ir a un cab... muy como el Arquitecto Benavides, Chavana y Mayito eran los fuertes de Multimedios, dejan ir a Mayito para meter mam... de Discovery Channel, y lo arruinaron por eso televisión de rancho, y ya no vamos a ir Multimedios".

Ante estas declaraciones, el conductor Miguel del programa Viva Lavi, decidió darle una respuesta en plena transmisión en vivo, asegurando que eran unos irrespetuosos que no deberían de morder la mano de aquellos que por muchos años les dieron de comer cuando nadie los quería: "Los que ustedes hicieron chiquillos es una falta de respeto, de lealtad, de todo, porque por más que ustedes busquen y manden, cuando nadie apostaba por ellos, que nadie les dio trabajo, Multimedios les abrió la puerta, no puedes escupir en el lugar que algún día te dio de comer".

La familia Bezares. Internet

De la misma manera, y directamente a la intérprete de Más Fuerte, Miguel le aseguró que debería de hacer memoria del porque la corrieron en vez de ser tan desleal, pidiendo que mejor agradezca el tiempo que se le dio un especio en la televisora y no se sintiera mal, si él solo dice las cosas como son: "Te corrieron porque tuviste muchos problemas con varias conductoras de Multimedios, y ya no te soportaban. Hay que ser leales, y ser agradecidos, no tengo nada contra ti, nomás lo que es".

Mostrándose sumamente molesto, el presentador de Multimedios destacó a Alex que debería de preguntarle al actor de La Señora Presidenta la verdadera historia de lo que pasó, pues no era el rey del rating, sino que era todo lo contrario: "No te contaron la historia real, porque tenía meses, tal vez un año de que el rating ya estaba bien empinado, tal vez tu papá no te quiso decir para no preocuparte porque ya le habían dicho que el rating que estaban mal, y él ya lo sabía".

Finalmente, aseguró que entre el elenco del programa ya mencionado había "muchos problemas", que ya eran incontrolables: "Ya no podían con ellos, había peleas terribles entre todos, había indisciplina, bajo rating, no había ventas, nadie quería anunciarse con ellos". Le recordó que antes de hablar mal de la televisión mejor aprenda como se hace, pues es un negocio y Discovery es de las mejores empresas televisivas que hay.

Fuente: Tribuna del Yaqui