Muerte en Televisa: Hallan sin vida a actor de 27 años tras infarto y filtran secreto de su viuda

Ciudad de México.- El 9 de abril del 2023 el mundo del espectáculo se vistió de luto por la repentina muerte de un querido actor y cantante, hijo de una famosa actriz de Televisa y un fallecido cantante del regional mexicano. Se trata de Julián Figueroa, quien fue encontrado muerto en su habitación debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian apenas tenía 27 años, estaba casado desde 2017 con Imelda Tuñón y juntos tuvieron un pequeño, José Julián, quien ahora tiene 7 años.

La muerte del actor de melodramas como Mi camino es amarte y cantante de éxitos como Volaré y Necesito de ti dejó en shock a la farándula porque según se sabía estaba perfectamente bien de salud. Días después de que fuera encontrado inconsciente y ser declarado sin signos vitales, trascendió que fue un infarto la causa de muerte oficial. Y aunque fue muy repentino, Julián alcanzó a dejar listo su testamento, dejando a su hijo José Julián como su único heredero.

A un año y medio de su fallecimiento, circularon rumores de que su viuda Imelda estaría rehaciendo su vida junto a un nuevo amor, aunque posteriormente trascendió que sí intentó salir con alguien pero lamentablemente el romance no se dio. Y aunque muchos aplauden que esté abierta a encontrar a alguien luego de vivir la trágica pérdida de su esposo y padre de su hijo, otros la han criticado fuertemente asegurando que sería "muy rápido".

Por este motivo, la media hermana del fallecido actor y cantante fue entrevistada por el programa de Univisión Despierta América. Marcelia Figueroa, hermana de Julián respondió a los rumores de si su cuñada tiene o no un romance: "Desconozco si tiene o no una relación. Yo respeto, no sé si sea así. Obviamente tengo mi sentir porque es mi hermano y sí es reciente su partida". Sobre si piensa que es muy rápido dijo: "Sí, así lo veo yo también pero creo que no tengo nada que opinar al respecto. Ella para mí es simplemente la mamá de mi sobrino y si ella está bien, mi sobrino estará bien", comentó.

Aunque Marcelia negó que de momento esté fracturada la relación con Imelda debido a estas versiones que circulan, pues aseguró que no tenía conocimiento del tema hasta ahora, no descartó que puedan surgir conflictos de ser cierto. "Así es la vida. Supongo que eventualmente sea ahora o en 5 años supongo que es algo que pasará pero como he mencionado en otras ocasiones mi papá falleció hace poco más de 9 años y mi mamá sigue sin rehacer su vida, sin tener pareja", concluyó.

Por otro lado, también se le cuestionó a Maribel Guardia sobre el tema, a lo que respondió: "No sé nada, me entero por las redes la verdad. No me cuenta esas cosas", dijo. Y sobre si le duele este tema compartió una fuerte reflexión: "No, no me duele. Digo, yo amé a mi hijo. Comprenderás que una madre amará a su hijo por toda la vida. No se compara el amor de una madre a un hijo con el amor de un hombre a mujer porque es muy diferente y yo no me puedo comparar en eso con ella", señaló.

