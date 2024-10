Muerte en TV Azteca: Hermano de Daniel Bisogno confirma triste luto y hace dolorosa confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Daniel Bisogno no ha dejado de estar en tendencia durante el último año debido a sus constantes problemas de salud y es que en más de una ocasión el presentador de TV Azteca se ha encontrado al borde de la muerte. En horas recientes su hermano Álex Bisogno apareció ante la prensa luego de semanas sin compartir detalles de la salud de 'El Muñeco' y confesó que se encuentra destrozado por un triste luto.

Álex B, como es conocido el conductor del programa Al Extremo, acudió a la presentación oficial del musical Jesucristo Superestrella y aquí se encontró con varios reporteros, que de inmediato le preguntaron acerca de su hermano. En primer lugar, Bisogno reaccionó a los rumores de que Dani podría estar al borde de la muerte: "La verdad es que está muy bien, no puedo darles más noticias porque las cosas han ido marchando como deben marchar".

Sin embargo, Álex reconoció que anteriormente su consanguíneo les sacó "varios sustitos" pero señaló que por fortuna, el trasplante de hígado vino a cambiar su vida: "Siempre dicen cosas, que si se está muriendo, que lo vieron en el hospital y lo van a ver constantemente". El colaborador del Ajusco explicó que la bacteria que recién le había sido detectada al 'Muñe' era normal y que no significó un peligro para él.

Asimismo, la prensa le preguntó a Álex sobre cómo se encontraba él pues ha sido el cuidador principal de Daniel desde que fue hospitalizado por primera vez en 2023 y meses atrás sufrió la muerte de su madre, doña Araceli Tapia Bisogno: "Los últimos 8 meses de mi vida, han sido los peores de la familia, pero yo no he tenido tiempo ni se asimilar lo que hemos pasado, nunca nos fue tan mal como este año", expresó conmovido.

La mamá de Daniel Bisogno murió mientras él estaba internado

El hermano del conductor de Ventaneando aseguró que él ni siquiera ha tenido tiempo para estar de luto por la muerte de la mujer que le dio la vida: "Perdí a mi mamá, Daniel ingresó dos veces al hospital, no he tenido tiempo de llorar a mi mamá, o de darle gracias a Dios, no he tenido tiempo de nada". Asimismo, Álex compartió que su terapia es trabajar y además saber que su familia esté bien con sus cuidados.

Lo más sagrado es mi familia, siento que tengo que ser un pilar para ellos y los quiero ver bien".

Bisogno compartió que el motor principal para su hermano es su hija Michaela Bisogno, por quien sigue aferrándose a la vida: "El motor de Daniel definitivamente es Michaela, estoy seguro que se aferró a la vida porque tenía un compromiso con ella, es que no la trajo al mundo para dejarla a los 8 años, él quería vivir para su hija". Finalmente, Álex reconoció que alguna vez le pasó por la mente que Daniel Bisogno moriría.

Cuando tienes un familiar enfermo, tu mente te juega en contra, empiezas a pensar que algo malo empieza a suceder, claro que pensé que podía perder a mi hermano, el peligro era inminente".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz