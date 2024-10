No podía respirar: Actriz de Televisa es sometida a cirugía tras delicado estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen venezolano, Marjorie de Sousa, recientemente ha roto el silencio sobre su situación tras haber experimentado un delicado estado de salud, por el cual tuvo que ser sometida a cirugía de manera inmediata. La actriz de Televisa tenía varios meses con extrañas complicaciones que la llevaron a perder la vista unos segundos y no podía respirar de vez en cuando.

La actriz de novelas como Hasta El Fin Del Mundo hace un par de semanas que compartió en entrevista con medios de comunicación como Sale el Sol, que se retiró sus implantes de pecho debido a que le estaban causando muchos problemas de salud que la hacían sentirse sin energía, ocasionaban que se le cayera el cabello, incluso confesó que en una ocasión mientras estaba en el set de grabaciones perdió la vista unos segundos, y se asustó demasiado pues no encontraban la razón de su mal.

Ahora, tras esos momentos tan angustiantes, la ex de Julián Gil declaró que actualmente se encuentra mucho mejor, que todos los malos poco a poco fueron desapareciendo tiene una mayor energía, dejando en claro que para ella, el retirarse los implantes es "lo mejor que pude hacer" y no se arrepiente: "Ya super bien, gracias a Dios, muy recuperada. Estoy feliz, muy feliz, siento que me quité mil años de encima, puedo respirar, eso fue lo primero que noté cuando salí del quirófano, que podía respirar porque me estaba faltando mucho el aire, eso sí me preocupaba, pero ya, estoy feliz".

La actriz de Golpe de Suerte dejó en claro que aún no puede hacer ejercicio como estaba acostumbrada, pues debe de dejar que su cuerpo termine de sanar bien, pero que ya se siente como una mujer nueva y está más feliz cada día con los cambios positivos, por lo que aconseja a sus fans que vayan a un médico para hacerse constantes chequeos: "Todavía no puedo entrenar al 100, pero no importa, ya no me falta el aire, no se me hinchan los tobillos, ya los ojos no se me hinchan más, ya el control de la caída del cabello va bien, porque me dio alopecia. Me hacían estudios y no salía nada, y yo dije 'Diosito santo qué no sea una enfermedad rara'".

Finalmente, Marjorie declaró que los doctores no encontraban causas de su mal, pero gracias a que famosas, como Michelle Renaud, compartieron sus experiencias con el tema de los implantes, sus síntomas las ligó a otras compañeras y ahí empezó a ver que tenía lo mismo que las demás, así que buscaron por ahí, y se pudo tomar la medida necesaria de manera inmediata: "Es una lista bien larga, los síntomas que te da, y dije 'Ay Diosito, esto lo tengo. No esto no me está gustando', yo creo que mejor es hora de quitármelas y me tocaba un cambio, pero dije que mejor no me las vuelvo a poner".

Fuente: Tribuna del Yaqui