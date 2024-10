"Radiante": Shakira sube la temperatura en YouTube con video de su nuevo sencillo 'Soltera'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Shakira sorprendió a sus fans al anunciar una gira por México y este vienes volvió a soltar una 'bomba' con el estreno del videoclip de su nuevo sencillo Soltera, que cuenta con la participación de diversas celebridades, como la modelo Winnie Harlow, Anitta, Lele Pons, Danna y Bizarrap. En el video plasma su fase sensual y demuestra que no ha perdido el 'toque' para hacer su típico estilo de baile.

Shakira ha sido blanco de críticas, pues a raíz de su separación de Gerard Piqué, el público comenzaba a hastiarse de que su contenido sólo hiciera referencia a este momento de su vida. Ahora, la barranquillera ha llegado para terminar con los comentarios negativos con este tema. En las imágenes del clip, la colombiana viste un bikini azul que resalta su excelente figura a sus 47 años, así como su energía para realizar actividades extremas, como surfear.

Te podría interesar Shakira Estos son los mejores memes desde que Shakira anunció su gira 'Las Mujeres Ya no Lloran'

Esta reinvención causó eco en redes sociales, donde ha recolectado más de medio millón de "me gusta" y supera los 12 mil comentarios. Si aún no lo has visto, te compartimos el video a continuación para que sepas a qué nos referimos. El proyecto es dinámico y pasa por distintos escenarios, desde una habitación de hotel, el interior de una camioneta, la playa y hasta un casino donde la gente se divierte al máximo.

Shakira promocionó su video en Instagram

Poco a poco la intensidad se eleva. A cuadro aparece un joven musculoso, a quien Shakira logra derrotar en una apuesta, lo que lo lleva a quitarse la ropa. A poco más de ochos horas de su lanzamiento, casi dos millones de personas lo han visto en YouTube y ha superado los 100 mil 'me gusta'. A medida que avanza la trama, Shakira se adentra en un ambiente festivo en un club nocturno, donde celebra su soltería rodeada de amigas.

Los admiradores de la estrella celebraron este nuevo éxito y concordaron en que el talento de Shakira sigue intacto pese al paso de los años. Aseguraron que tiene un estilo versátil y por ello, una canción para cada estado de ánimo. "Shakira tiene canciones en cada proceso de amor, traición desamor, tristeza y libertad". Otros más se dijeron felices de ver a la cantante en una nueva etapa en la que se le ve feliz y radiante.

Fuente: Tribuna Sonora