Se divorció: Conductora de 'Hoy' traiciona a Televisa y hace fuerte confesión en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora mexicana, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que ya tiene varios años formando parte de Televisa, nuevamente se apoderó de la atención de la prensa debido a que en una reciente entrevista con el programa Ventaneando contó detalles de su vida privada. Luego de atravesar un repentino divorcio en el año 2010, la presentadora confesó que ya no piensa casarse, pese a estar muy enamorada de su pareja.

Se trata de la guapísima y talentosa Luz Blanchet, quien hace más de un año mantiene una relación sentimental con Lorenzo Lazo, viudo de la reconocida actriz Edith González (qepd). La conductora es recordada por haber formado parte de programas de Azteca como Cada mañana, Gente con chispa, Con sello de mujer y Poker de reinas, aunque actualmente tiene una sección en el matutino Hoy y además ya hasta trabajó para Telehit.

Luz, de 56 años, es sumamente reservada sobre su vida privada, e incluso nunca ha querido compartir los detalles de su divorcio con Pedro Eguía, padre de sus trillizos y con quien estuvo casada durante 14 años. Sin embargo, desde que conoció a Lorenzo ha sido más abierta y recientemente contó a reporteros del programa Ventaneando si piensa en llegar al altar con el empresario tras cumplir 17 meses de noviazgo.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet tienen un año siendo novios

Blanchet aseguró que tiene muy claro cómo quiere que se desarrolle la relación y en sus planes no está casarse: "¿Sabes qué? Me gusta este como noviazgo eterno. ¿Sabes? O sea que cada vez que lo ves ya te mueres de ganas de verlo. O sea, que el día a día, estás con él o él está contigo, porque quieras estar, porque no me atan hijos, casa, negocio, nada. Entonces es un rollo tan auténtico", explicó la famosa.

Y aunque por el momento no desea contraer nupcias con Lorenzo, la colaboradora del programa Hoy contó que actualmente el empresario ya convive con sus hijos y todos se llevan excelente. "O sea, acaba de ser día del novio, ahora en el día del novio, le fui a comprar unas flores monísimas y me fui yo a comprarle sus chocolates favoritos con sus flores. Entonces haz de cuenta que llego e iba yo con el chofer, pero con mis hijos porque veníamos del oculista, entonces veníamos la tribu", dijo.

Luz Blanchet dio entrevista a 'Ventaneando'

El divorcio de Luz Blanchet

En el año 2010 la expresentadora de TV Azteca también se sinceró con el programa Ventaneando de Pati Chapoy para anunciar que ella y Pedro Eguía habían tomado la decisión de separarse. En ese momento Luz pidió respeto para su privacidad y no quiso ventilar el motivo de su divorcio, pero dio a entender que su esposo ya no sentía lo mismo por ella: "No era algo que yo esperaba, no sé si nos pasa a las mujeres enamoradas, que tal vez estás teniendo señales en frente de ti y no las quieres ver".

Fuente: Tribuna