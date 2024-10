Televisa, en shock: Julián Gil se harta de Marjorie de Sousa y la hunde con ayuda de Valeria Marín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace más de 7 años los actores Julián Figueroa y Marjorie de Sousa han mantenido un fuerte pleito no solo en instancias legales, sino a nivel mediático, por la custodia del hijo que tienen en común, Matías. Este viernes 11 de octubre, el argentino-puertorriqueño decidió salir a defenderse debido a que recientemente la villana de Televisa lo acusó de no cumplir con el pago de la pensión del pequeño.

Diversos reporteros captaron a Marjorie de Sousa en el aeropuerto y aprovechó esta breve entrevista para confesar que ella es la única que mantiene a Mat, lo cual no agradó a Gil. "Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y todo sale a la luz… Y no voy a decir absolutamente nada porque yo le doy absolutamente todo a mi hijo, yo solamente yo", indicó Marjorie ante cámaras del programa Hoy.

Esta respuesta de la venezolana desató una nueva polémica y hasta provocó la reacción de Valeria Marín, quien por primera vez emitió una postura pública del caso que involucra a Gil, su prometido. Mediante sus historias de Instagram, la conductora deportiva envió un tajante mensaje para De Sousa: "Aquí no hay victimización de una 'madre soltera'. Aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola; así lo elegiste. La única víctima aquí es el nene...".

Siempre he sido prudente con el tema porque es muy delicado y tristemente muy normalizado. Y ofrezco una disculpa de antemano, porque yo soy solo la pareja. ¡Pero BASTA ya! Será un caso de nunca acabar. ¿Tiempo al tiempo? Lo que menos hay en esta vida es tiempo", escribió Marín.

En tanto que Julián rompió el silencio a través de una conversación vía mensaje de texto con el periodista Alex Rodríguez, donde aseguró que si no hiciera los depósitos que le corresponden, no estaría en libertad. "A mí me descuentan mensualmente el dinero para el niño y hay pruebas de eso. Te recuerdo que ella, en muchas entrevistas, decía que ese dinero iba a una cuenta que ella no quería tocar.

Sí yo no pagara manutención, yo estaría preso según las leyes de Estados Unidos", dijo Julián, de acuerdo con Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda!

Posteriormente, Alex comentó que el galán de telenovelas también indicó: "Si ella lo paga todo es porque ella quiere. Ella es la que quiere que yo no esté en la vida del pequeño".

Valeria Marín saltó en defensa de Julián Gil

Así inició el pleito entre Julián Figueroa y Marjorie de Sousa

La relación tensa entre Gil y Marjorie comenzó desde 2017, a escasas semanas de convertirse en padres, cuando se separaron definitivamente, e iniciaron un pleito legal, sobre todo por la manutención del menor, que en su momento trascendió que ella solicitó una suma de alrededor de 200 mil pesos mensuales, que incluía hasta el pago de nana, chofer, pediatra y un fondo de 2 mil 500 dólares al mes para su educación universitaria.

Debido a que el argentino se negó a darle ese dinero y tras una fuerte batalla legal, un juez determinó la cantidad que recibe el niño, misma que nunca fue revelada y solo se conoce que representa el 20 por ciento de lo que percibe Julián por su labor en el medio artístico. Por si esto fuera poco, De Sousa acusó a Gil de violencia intrafamiliar y malos hábitos e inició un juicio para quedarse con la patria potestad definitiva del menor, misma que se le otorgo.

Fuente: Tribuna