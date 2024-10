Tras acabar en prisión, protagonista de Televisa alista su muerte y revela su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, que ha trabajado para Televisa desde hace décadas, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que este jueves 10 de octubre reapareció ante las cámaras luego de haber estado en la cárcel, y confesó que ya alistó todo para el día de su muerte. Sí, la protagonista de Las Estrellas confesó cuál es su última voluntad al ventilar detalles de su testamento.

Se trata de la querida actriz Érika Buenfil, quien es reconocida por el público de la televisora de San Ángel por haber sido parte de melodramas como Amor en Silencio, Triunfo del amor, La Gata, Amores verdaderos, Te doy la vida, Vencer el pasado y Perdona nuestros pecados. Pero su último melodrama Fugitivas ha sido uno de los mayores retos de su carrera ya que la historia hablaba de varias mujeres presas y para comprender el mensaje, incluso fue a una prisión para convivir con las reclusas.

Tras haberse tomado un descanso por varias semanas, este jueves 10 de octubre 'La Buenfil' fue captada por diversos medios y durante una breve entrevista, habló acerca de diversos temas personales. La originaria de Monterrey compartió que ella se encuentra preparada para cualquier emergencia, pues tiene todos sus documentos en orden, incluyendo el tema de cómo se repartirán sus bienes.

Soy muy ordenada en ese aspecto, tengo un espacio especial para toda mi papelería, hay que ser previsores".

Érika Buenfil reveló que su hijo será su único heredero

La actriz de 60 años reconoció ante las cámaras de Edén Dorantes que ella preparó su testamento desde hace años: "Eso ya, eso ya lo tengo desde hace mucho tiempo, desde que Nicolás estaba muy niño y mi mamá estaba muy malita, ella se negaba hacerlo y yo para darle un ejemplo lo hice". Posteriormente, Érika explicó que elaborar este importante documento no fue nada complicado ya que tiene claro quién será su único heredero:

Qué bueno que lo hice, esos papeles los tengo en orden, su seguro de gastos médicos".

Érika también resaltó que elaborar el testamento no es sinónimo de muerte: "A nadie nos gusta hablarlo, pero sí (es importante hablarlo), no estamos exentos, de alguna forma u otra nos vamos a morir, ojalá Dios nos cuide mucho tiempo". Y reiteró que su última voluntad es que Nicolás se quede con toda su herencia: "Mucho, poco o poquito, desde lo más insignificante a lo más importante, yo no tengo a quién más y antes de que se lo quiten, se lo dejé a Nicolás". Finalmente, los reporteros cuestionaron a la actriz sobre qué pensaba de que Ana Martin heredaría su fortuna a su perrita y así respondió:

Su vida cada quién... la mascota qué va a saber, si Ana les contestó eso, seguro es otra cosa".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes