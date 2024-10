Exproductor de 'Hoy' desmiente a Alan Estrada; niega ser el causante de su veto inesperado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exproductor del programa Hoy y melodramas, Reynaldo López, recientemente empleó sus redes sociales para desmentir las declaraciones que realizó el reconocido actor e influencer, Alan Estrada, compartiendo un mensaje en el que ha negado vetarlo inesperadamente del matutino de la empresa San Ángel, señalando que él no estaba al tanto de lo que dice que pasó en su caso.

Fue durante su participación en el programa de Pinky Promise, de la actriz y cantante, Karla Díaz, que en el que Estrada declaró que después de su grata experiencia trabajando con Carmen Armendáriz le quedó un mal sabor de boca con Reynaldo: "Tuve una muy mala experiencia con Reynaldo López. No me da miedo decirlo". Según Alan, el presentador le ofreció que pasara cápsulas de su proyecto de viajes por el mundo, a lo cual aceptó sabiendo que sería sin ninguna compensación económica.

Aunque Alan Por El Mundo, el nombre de su proyecto, era un éxito en toda red social, el actor decidió pasarles videos breves para que se vieran fragmentos de sus viajes, pero que de la nada, simplemente dejaron de pasarlos en vivo y ya no le respondieron ningún mensaje ni explicación: "Empezaron a salir unas cápsulas de Alan por el mundo en Hoy, pero me acuerdo que un día mandé una y no la sacaron. Yo les estaba preguntando por qué y me dejaron de contestar. Ya no me dijeron nada, ni las gracias me dieron. Se me hizo un poco grosero".

Ante esto, López a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, compartió un mensaje en el que asegura que o estaba al tanto de la situación, destacando que ya se está tratando de poner en contacto con Alan para ofrecerle una sincera disculpa: "Esto fue un asunto que yo desconocía hasta el día de hoy, ya le escribí una disculpa a Alan y estoy esperando que me reciba la llamada para nuevamente pedirle me disculpe por la descortesía".

Finalmente, aseguró que él pensó que alguien de los que estaban a su cargo en su tiempo en el matutino de Televisa le había hablado como se lo pidió para que le diera las noticias de que ya no necesitarían el pasar sus cápsulas al aire, pero que jamás lo verificó: "Yo siempre pensé que alguien de mi equipo se habría encargado pero ahora me entero que fuimos descorteses con Alan. Me siento apenado por el inconveniente y trataré de remediarlo".

Reynaldo López responde a Alan Estrada. TV Notas

