¿Murió Maribel Guardia? Tras dura pérdida de su hijo, dan triste noticia de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- Tras ser dada por muerta en las redes sociales, sale a la luz la verdad del supuesto fallecimiento de Maribel Guardia. La noticia fue difundida originalmente a través de una cuenta de TikTok y luego se viralizó en otras plataformas como X, Facebook e Instagram. Esto conmocionó al espectáculo e incluso provocó que colegas y amigos de la actriz y conductora de Televisa llamaran a su esposo Marco Chacón entre lágrimas para darle sus condolencias, pero ¿qué sucedió en realidad?

Fue hace algunas semanas que empezó a circular en redes que Maribel había perdido la vida. Incluso, se reportó que presuntamente la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) ya había corroborado la noticia y ya preparaban los servicios funerarios. Luego de provocar un fuerte susto en propios y extraños, Maribel aclaró que todo se trataba de una 'fake news' que difundieron con la intención de ganar 'Likes', afirmando que estaba bien.

Algunos meses después de ese desagradable suceso y a unos días de que recordara a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el año pasado de forma repentina a los 27 años, la propia actriz de telenovelas como Serafín, Muchacha italiana viene a casarse y Corona de lágrimas, de nueva cuenta se pronuncia al respecto y da una triste declaración con la que seguro se identificarán aquellos que están pasando por un duelo.

Luego de que hace unos meses señalara que hay días que la tristeza por haber perdido a su hijo la hacía pensar en no querer vivir, la actriz se ha mostrado más fuerte que nunca, brillando en la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio. Y sobre su estado actual de salud, aseguró que toma todo día a día: "Echándole ganas porque esto del duelo es una fregad... espantosa pero ahí estoy, tratando de salir adelante. Sé que Julián quisiera verme súper bien y trato de hacerlo por él, levantarme y disfrutar", señaló.

Julián Figueroa (QEPD) y Maribel Guardia

En entrevista con el programa de Univisión Despierta América, la costarricense tuvo una peculiar reacción ante la prensa luego de que le preguntaran sobre qué opinaba sobre que se viralizara su 'muerte': "¿Ya viste? Ya me mataron y todo. Mira, yo me divierto mucho con las redes". La artista de 65 años agregó que no le da miedo cuando llegue el día: "La verdad es que cualquier día nos vamos a morir. No es algo que a uno lo debe de espantar porque la muerte está a la vuelta de la esquina".

Y añadió: "Si hay algo seguro es la muerte pero yo me divierto cuando las redes hacen eso". Por otro lado, sí arremetió contra este tipo de medios ya que afirmó preocuparse por su familia, pues su madre tiene 85 años: "Me preocupo por mi familia luego porque mi mamá tiene 85 y si lo ve todo se lo cree. Lo que ve en YouTube ella cree que es verdad. me dice: 'mijita es que dijeron tal cosa' y le digo que no es verdad. La pobre, para que entienda que no es verdad... pero yo no me tomo en serio nada", finalizó.

Cabe mencionar que la costarricense ha enfrentado pérdidas muy duras durante su vida, primero la de su expareja y padre de su hijo Joan Sebastian en el 2015 y luego la de su hijo Julián Figueroa en 2023. Esta última pérdida la sumió en una profunda depresión, sin embargo, la actriz ha señalado que el duelo es algo que se sobrelleva por etapas y poco a poco ha logrado salir adelante, empatizando siempre con aquellos que han sufrido una pérdida así de dolorosa.

Fuente: Tribuna