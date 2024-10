"No ha sido fácil": Tras casi morir, Lety Calderón hace dura confesión de su hijo menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi morir a causa de un caso de hipoxia, la reconocida y querida actriz de melodramas, Lety Calderón, recientemente brindó una entrevista en la que por primera vez habló de la vida de sus hijos, pues pese a todo lo que podría pensarse en realidad "no ha sido fácil" lo que han enfrentado, haciendo una dura confesión con respecto a su hijo menor y el por qué han ido a terapia.

Calderón, después de que en el 2020 fuera una de las celebridades que se contagio de Covid-19 y estuviera a punto de perder la vida, pues llegó un momento en que no podía ni respirar y apenas pudo llegar al hospital para recibir oxigenación, ha estado preparando su testamento para dejar todo en orden, y por supuesto, ha tratado de dejar las bases más importantes a sus dos hijos para seguir su camino sin ella y salir adelante pese a que no esté físicamente a su lado.

Dado a que el pasado 10 de octubre fue el Día de la Salud Mental, la actriz de melodramas como Esmeralda e Imperio de Mentiras, declaró que no solo se ha enfocado en que tengan vidas más sanas físicamente y sean independientes, sino que también cuida micho su salud mental, por lo que tanto ella como sus dos pequeños han ido a terapia para abarcar este tema tan importante, pues considera prioridad el tener un cuerpo y mente sana.

Tras esto, Calderón confesó que su hijo menor al lado de Juan Collado, pese a lo que podría parecer, en realidad no ha tenido una vida fácil, así que consideró necesario el que tuviera sesiones con el psicólogo para hablar de ello e ir sanando mentalmente como es debido: "Es importante, para empezar con principios, educación. Carlo ha tomado muchas terapias de psicólogo, porque no ha tenido –de alguna manera– una vida fácil. Ha tenido adversidades desde niño, entonces ha tenido la necesidad de ir al psicólogo".

De la misma manera, señaló que su hijo mayor, Luciano Collado Calderón y ella también han ido a su propio psicólogo, pues se tenga o no problemas, considera que es importante buscar ayuda a mantener ese equilibrio mental y aprender a enfrentar las cosas que podrían llegar a afectar, destacando que ella no teme pedir ayuda y a sus hijos les ha enseñado lo mismo: "Siempre, siempre, yo siempre he pedido ayuda toda mi vida, de hecho, le he enseñado a Luciano que hay que pedir ayuda".

