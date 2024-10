¿Olvidó a Erik Rubín? Andrea Legarreta dice si la conquistó galán de Televisa tras divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de su tan polémico divorcio, en el que se afirma hubo una tercera en discordia, finalmente Andrea Legarreta ha decidido romper el silencio sobre su vida amorosa, que usualmente mantiene lejos del ojo público desde que quedó soltera, revelando si es verdad que ya la conquistó un galán de Televisa y si es que ya pudo olvidar a Erik Rubín. Por 22 años la presentadora lo presentó como el amor de su vida, fueron esposos y procrearon dos hijas.

Sin palabras se quedó el mundo del espectáculo cuando Legarreta y Rubín a través de sus respectivas cuentas de Instagram, anunciaron que tras más de dos décadas juntos y procrear a Mía y Nina Rubín Legarreta, tomaron la decisión de separarse definitivamente. Nunca hablaron de las razones, pero mucho se especuló que el intérprete de Happy le habría sido infiel a Andrea y ella ya no lo soportó más.

Ahora, tras más de un año en la soltería, ignorando los malos comentarios y críticas, la presentadora del programa Hoy brindó una entrevista a Ernesto Buitrón, en la que finalmente ha dejado en claro que no tiene una relación con nadie, y que por el momento no tiene planeado relacionarse amorosamente con algún hombre, pues en dicho ámbito es "temerosa": "No estoy lista de pronto la vida me sorprende. Soy temerosa, soy desconfiada. No estoy lista, me siento feliz, me siento tranquila".

Andrea y Erik estuvieron juntos más de 20 años. Internet

La colega de Galilea Montijo expresó que ella no tiene ninguna prisa en encontrar a algún hombre, pues está enfocada en ser la fan número uno de sus hijas, que se están realizando en el mundo de la música y la actuación. No se encuentra cerrada al amor y afirmó que todo podría pasar y sí podría llegar ese momento, por lo que recalcó que en cualidad solo pide que sea bueno y trabajador: "Me gusta la gente de buen corazón y chambeadora".

Con respecto al actor de Jesucristo Superestrella y como es su relación ahora que están separados, Andrea dejó en claro que se llevan maravilloso y sigue pensando maravillas de él, aunque ya no estén juntos, recalcando una vez más que su ruptura fue en los mejores términos: "Pues es que la verdad creo que por algo estuvimos juntos tanto tiempo como pareja. Por sus bondades. Es un chavo padrísimo. Es un hombre a quien admiro mucho. Fue un gran esposo, sin duda".

Fuente: Tribuna del Yaqui