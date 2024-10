Shock en Televisa: Tras deprecio de productores, filtran inesperada noticia de Jacqueline Andere

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz Jacqueline Andere dio mucho de qué hablar semanas atrás debido a que confesó de forma pública que estaba viviendo un difícil momento debido a que nadie le quería dar trabajo y por ello tenía un tiempo desempleada. Esta información alarmó a todos los seguidores de la intérprete, quien es una artista de excelencia ya que además de sus décadas de experiencia en Televisa, también ha podido hacer cine y obras de teatro.

A mediados del mes de septiembre doña Jacqueline apareció frente a diversos medios de comunicación, como el programa De Primera Mano, para enviarle un mensaje a los productores, señalándoles que deben darle trabajo a adultos mayores pues pese a su edad, pueden seguir trabajando: "Ahorita estoy desempleada por decirlo así y ya quiero estar en los foros", mencionó y añadió:

Yo los entiendo (a los productores) pero ellos también necesitan abuelas, necesitan tías ya mayores, Ana Martín creo que está trabajando y somos contemporáneas", agregó.

Jacqueline Andere aseguró que estaba desempleada y suplicó por trabajo

Después de causar mucha controversia con estas declaraciones, la tarde de ayer viernes la madre de Jacqueline Andere dio una nueva entrevista al programa liderado por Gustavo Adolfo Infante y aseguró que no está desempleada. "Ay hombre, fue una broma que hice". No obstante, Andere reconoció que no le gusta estar sin trabajar y confesó que recientemente consiguió un nuevo proyecto en el teatro:

Ya estoy ensayando una obra, es que mira pasa un mes y me empiezo a poner nerviosita, nada más lo dije de broma el 'estoy desempleada'

Luego los reporteros le mencionaron la posibilidad de que los productores de novelas prefieran darle trabajo a actores que sean famosos en las redes: "Yo como no estoy dentro de las redes sociales, no puedo contestar". Y así respondió cuando la prensa le dijo que ella era consentida de Televisa: "Eso sí". Finalmente, la primera actriz se negó a opinar acerca de la reciente caída que protagonizó Alejandra Guzmán y del video donde la rockera le pide a su madre, Silvia Pinal, :

La verdad no quiero opinar de nada de esas cosas".

