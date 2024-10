Televisa, en shock: Asesinan a querido conductor y exhiben su peor cara en VIDEO en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2024 se cumplieron 25 años de un suceso que marcó la historia de la televisión mexicana debido a que el presentador estrella de la época fue asesinado de forma repentina, a escasos meses de abandonar las filas de Televisa y sumarse al talento de TV Azteca. Se trató del querido conductor Paco Stanley, cuya muerte sigue siendo un misterio a pesar de que ya pasaron más de dos décadas.

Recientemente un actor de aquella época rompió el silencio y sacó a la luz una fuerte verdad sobre Paco, quien siempre fue acusado de tener malos tratos hacia sus compañeros. Como se recordará, el conductor de programas como Pácatelas fue asesinado el 7 de junio de 1999 cuando salía de comer del restaurante El Charco de las Ranas, en la CDMX, junto con un grupo de amigos, entre quienes se encontraba Mario Bezares.

'Mayito' fue acusado de participar en el asesinato, ya que se manejó la versión de que no soportaba las burlas y comentarios que recibía por parte de Paco, con quien trabajaba como su acompañante y 'patiño'. Se dijo que el presentador estrella de Azteca molestaba a Bezares por los comentarios que hacía para su esposa, Brenda Bezares, además de que supuestamente se burlaba de que su hermano Rodolfo Bezares era gay.

Paco Stanley fue asesinado en 1999

Rafael Inclán filtra secreto de Paco Stanley

Durante el más reciente episodio del programa Miembros al aire, el elenco recibió como invitado al primer actor Rafael Inclán quien tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Stanley, por lo que conoce muy bien al fallecido. Sin importarle que estuviera frente a él Paul Stanley, hijo menor de Paco, el reconocido intérprete y comediante recordó una mala práctica que tenía el fallecido conductor.

Resulta que Rafael Inclán confesó ante las cámaras de Unicable que Paco solía hacer bromas muy pesadas, pero no le gustaba que nadie se burlara de él. "Tenía buena relación con Paco, pero claro, era la figura", mencionó. El primer actor recordó que durante una función de Don Juan Tenorio hizo una broma hacia el papá de Paul y no le agradó para nada: "Dijo algo de las patas flacas y yo le hice un versito que terminaba en que tenía panza de empanada y lo aplauden y me dijo 'qué pedo'".

Por su parte, Raúl 'El Negro' Araiza comentó: "A él le gustaba hacer (pero que no le hicieran)". Paul y el resto de conductores se echaron a reír mientras que Inclán agregó: "Se rieron, qué ch... lo que causa risa no se mueve". En tanto que Raúl reiteró que Paco era de armas tomar: "Que se acabe la amistad pero que se ría el público", repitió 'El Negro'.

