Adrián Marcelo humilla a René Franco con sus fans por esta razón: "No agarra la onda"

Ciudad de México.- No cabe duda de que Adrián Marcelo llevará polémica allá a donde vaya, tal y como ocurrió con su participación en el interior de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), donde representó un dolor de cabeza para todos y cada uno de los participantes con los que convivió, en especial para Gala Montes, actriz a la que supuestamente le habría infringido maltrato emocional al burlarse de sus trastornos y los problemas con su madre.

Como muchos sabrán, la salida del influencer regiomontano resultó ser, por lo menos, misteriosa, puesto todo ocurrió precisamente después de que protagonizó una disputa con la actriz del Señor de los Famosos, en televisión nacional, luego de que se le pidió que se disculpara por mencionar en una expulsión las infames palabras: “Una mujer menos que maltratar”. Dicha situación causó tal descontento que se reportó una fuga masiva de patrocinadores del concurso.

Luego de su salida, Adrián Marcelo ha intentado continuar con la creación de contenido e incluso se sabe que trató de realizar el espectáculo, Hermanos de la Leche, junto con su amigo Iván ‘La Mole’, pero el show fue cancelado ya de, al menos, dos sitios en los que se iba a presentar. Asimismo, el famoso ha evitado hablar sobre su escandalosa salida del reality show e incluso no fue a las galas posteriores del concurso, pese a que su contrato lo estipulaba.

Con todo esto como contexto, René Franco (panelista de LCDLFM que siempre mostró su apoyo a Adrián Marcelo) invitó al también conductor de Multimedios a realizarle una entrevista en la que hablaría sobre todo lo ocurrido dentro del programa de telerrealidad, pero todo parece indicar que la dinámica entre ambos no fue del todo buena, puesto el propio influencer humilló a su interlocutor frente a sus fans.

Adrián Marcelo hunde a René Franco tras entrevista

Créditos: Internet

Según lo dicho por Adrián Marcelo, no pudo “cotorrear” a gusto con Franco porque éste último quería hacer las cosas como en la televisión, cuando la realidad es que el influencer es más bien especialista en el Internet. El creador de contenido mencionó que nunca ha querido aprender sobre nada relacionado a los medios tradicionales porque ya eran cosa del pasado y era algo que René y otras personas no habían querido aceptar aún.

“Me entrevistó René y no se puede cotorrear así porque no agarra onda, dice ‘es que no sabes nada de televisión’, y yo ‘no, no quiero saber de tele w…’ ¿Para qué quiero saber de tele si aquí está nuestra tele? Es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el veinte”, mencionó Adrián Marcelo.