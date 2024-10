Firerose revela detalles sobre su breve y turbulento matrimonio con Billy Ray Cyrus

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. — La cantante Firerose, cuyo nombre real es Johanna Rosie Hodges, rompió el silencio sobre su matrimonio y complicado divorcio con Billy Ray Cyrus, el cantante de Achy Breaky Heart. En una reciente entrevista con la revista australiana Stellar, Firerose reflexionó sobre las dificultades que vivió durante su relación con Cyrus, brindando detalles sobre su corta unión y la dolorosa ruptura.

Durante la entrevista, Firerose confesó que, en retrospectiva, habría tomado una decisión diferente desde el principio. "Cuando pienso en lo que acabo de pasar, le habría dicho a mi yo de 22 años que corriera en la dirección opuesta y nunca mirara atrás", declaró.

Para quien no lo sepa, la artista nacida en Sídney conoció a Billy Ray hace más de una década, tras salir de una audición en Hollywood, en el mismo lote donde se grababa la popular serie Hannah Montana, protagonizada por el cantante y su hija, Miley Cyrus. En ese momento, Firerose era una joven artista sin recursos: "No tenía un televisor porque no podía pagarlo", recordó.

Billy Ray la invitó al set, iniciando una relación profesional que más adelante se tornaría personal. "Él dijo: ‘Te presentaré a todos y podemos pasar el resto del día’. Mi instinto fue cuestionar: ¿qué quiere este tipo? Probablemente debería haber tenido mejores límites", comentó Firerose.

Billy Ray y Firerose iniciaron su romance durante la pandemia de COVID-19, cuando ambos se unieron por su amor por la música y colaboraron en varios proyectos. Tras meses de relación, se casaron en octubre de 2023, poco después del divorcio del cantante de su segunda esposa, Tish Cyrus, en abril de 2022.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho. En mayo de 2024, apenas siete meses después de la boda, Billy Ray solicitó el divorcio, argumentando diferencias irreconciliables y conducta marital inapropiada. Además, pidió la anulación del matrimonio por fraude.

La separación rápidamente se tornó conflictiva. Billy Ray acusó a Firerose de cargar 96 mil dólares en su tarjeta de crédito y obtuvo una orden de restricción temporal para evitar que ella continuara gastando su dinero. Firerose respondió con una contrademanda, alegando que el cantante mostró un comportamiento "impredecible y volátil", que, según ella, constituyó abuso verbal, emocional y psicológico extremo.

En declaraciones anteriores a Page Six, Firerose afirmó que la solicitud de divorcio fue una sorpresa para ella. Asegura que el mismo día en que debía someterse a una mastectomía doble, Billy Ray la obligó a abandonar su hogar. "Billy tenía reglas muy estrictas", declaró. "No tenía coche. Solo me permitían ir al quiropráctico local y una vez al mes arreglarme las uñas. … Fue un aislamiento sistemático, y no pude encontrar el coraje para irme".

El divorcio se finalizó el 5 de agosto de 2024, pero Firerose no recibió ningún tipo de compensación económica. Sin embargo, como parte del acuerdo, Billy Ray renunció a los derechos sobre las regalías de las canciones que ambos compusieron y publicaron juntos.

Firerose continúa adelante con su carrera musical mientras reflexiona sobre las lecciones aprendidas de su relación con el cantante de 63 años. "Todo lo que traté de hacer fue amar y confiar en esta persona. Realmente quería creer que él era la buena versión del hombre del que me había enamorado, pero fue un error muy ingenuo", concluyó.

La turbulenta relación entre Firerose y Billy Ray Cyrus revela un patrón de amor, conflictos y desilusión, que terminó en un divorcio cargado de acusaciones y reproches. Ahora, con el capítulo cerrado, Firerose intenta reconstruir su vida personal y profesional, dejando atrás una de las etapas más difíciles de su vida.

Fuente: Tribuna