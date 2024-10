JLo habla sobre su divorcio con Ben Affleck y él reacciona: "No se va a librar de eso"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sin duda alguna, una de las noticias que más sorprendió al público en general en este 2024 fue la inesperada separación de Ben Affleck y Jennifer Lopez, puesto en el 2022, la boda de ambos se vendió como un mítico cuento de hadas que había traspasado a la realidad, en el que ambos podían estar juntos, por fin, luego de haber pasado dos décadas separados y de haber contraído nupcias con otras personas.

En aquel momento, muchas fuentes cercanas a la pareja salieron a decir que nunca habían visto tan felices a los famosos, puesto ambos habían sido el amor de la vida del otro; sin embargo, este sueño solo duro poco más de 1 año y medio, puesto los esposos terminaron por separarse, después de que se filtraran videos de los dos discutiendo en vía pública o en los eventos a los que asistían, esto pese a la insistencia de JLo de evitar que este tipo de cosas salieran a la luz.

Recientemente, la cantante de On The Floor brindó una entrevista al medio Interview, donde habló sobre cómo ha ido sobrellevando su separación, aunque tuvo sumo cuidado de no mencionar a Ben Affleck en todo momento y únicamente se centró en su propia perspectiva de la situación: “Afrontas esos sentimientos y dices: ‘Esto no me va a matar’, sino que piensas: ‘En realidad, soy capaz de estar alegre y ser feliz por mí misma… No puedo buscar la felicidad en otras personas, tengo que hallarla en mí misma”, señaló la celebridad.

Como era de esperarse, la gente comenzó a cuestionarse sobre cuál había sido la reacción de Ben Affleck al enterarse de que Jennifer Lopez, por fin, había hablado sobre su separación, por lo que el tabloide británico de Daily Mail se puso en contacto con una fuente cercana al actor de Gone Girl, quien reconoció que el histrión era consciente de que, en algún momento la actriz de Nunca más y Selena hablaría al respecto.

“No sabía que ella iba ah hablar de su relación, pero asumió que, eventualmente, pasaría. Es parte de su vida, como muchas otras cosas y sabe que no se va a librar de eso”.

El informante también comentó que Ben Affleck siempre ha sido consciente de que Jennifer disfruta de hablar sobre su vida íntima con los medios, esto pese a que el propio protagonista de Batman VS Superman habría querido que las cosas se mantuvieran en privado: “(Le habría gustado) mantener eso (el tema de su divorcio) para él mismo, especialmente detalles íntimos de su relación (pero Jennifer Lopez) siempre ha sido de hablar sobre su vida personal”, sentenció la fuente.

