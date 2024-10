Sean 'Diddy' Combs: Justin Bieber se aísla de sus amigos; afirman que "no confía" en nadie

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Justin Bieber llegó a ser una de las estrellas más grandes de la industria de la música cuando tan solo tenía 15 años; sin embargo, en el proceso conoció al ahora condenado social, Sean ‘Diddy’ Combs, quien el pasado 16 de septiembre fue arrestado en un hotel de Nueva York bajo los cargos de extorsión, prostitución, abuso, así como también se le señaló por manejar una red de trata de personas.

Como era de esperarse, la gente comenzó a sacar conjeturas de que el cantante de Baby pudo llegar a ser abusado en una de las fiestas del rapero o incluso hay quienes han llegado a insinuar que habría sido el mismo ‘Diddy’ quien violentó a Bieber en más de una ocasión. Dichas sospechas han aumentado en los teóricos de Internet gracias al análisis del video de la canción Yummy interpretada por Justin, en la que se llega a insinuar la red de pedofilia que inunda a la farándula.

En medio del escándalo de Sean 'Diddy' Combs, Justin Bieber se aleja de la gente

Por su parte, Justin Bieber ha evitado hablar al respecto, lo que no ha hecho más que incrementar las sospechas de la gente de que el tema de Sean ‘Diddy’ Combs sí le estaría causando afectaciones a la celebridad del pop, puesto en semanas anteriores se supo que prefirió ir a recluirse a una isla privada, que rentó, para evitar ver a los medios, cosa que no funcionó puesto los paparazzis lo alcanzaron y le tomaron fotografías a la distancia.

Es bajo este contexto que el medio estadounidense Page Six lanzó, en exclusiva, las declaraciones de una fuente cercana a Bieber que filtró que, en el pasado, sí llegó a involucrarse en algunos asuntos cuestionables, al grado en el que mucha gente llegó a pensar que moriría, aunque no aclaró si esta situación estaría directamente involucrada al consumo de sustancias que Justin ha reconocido de manera abierta que consume o al tema de ‘Diddy’.

“¿Creo que estuvo involucrado en alguna mie… est...? Sí. Él era adolescente. Era la estrella del pop más grande del mundo. Todo el mundo estaba preocupado por él y no sabíamos si sobreviviría. La gente se aprovechaba de todo lo que hacía”, señaló el informante.

Justin Bieber no confiaría en nadie, según una fuente

El mismo informante mencionó para Page Six que, en el pasado Justin llegó a realizar algunas actividades un tanto cuestionables, de las que no dio demasiados detalles, también aclaró que, posiblemente, ninguna de ellas saldrían a la luz, puesto la celebridad no confiaría en nadie: “Justin ha hecho algunas cosas realmente locas y ha alienado a la gente que lo rodea. No confía en ellos”, concluyó el informante.

