Tras 5 años de matrimonio, Dulce María impacta a Televisa con mensaje para su esposo

Ciudad de México.- Dulce María ha ocupado los titulares de la prensa durante los últimos meses debido a su reencuentro con RBD, el cual celebró el año pasado junto al resto de sus compañeros Christopher Uckerman, Christian Chávez, Anahí y Maite Perroni; derivado de ello, la cantante volvió a dar de qué hablar por el desfalco que la banda sufrió a manos de su exmánager por la exitosa gira mundial del año pasado.

La mañana de este domingo 13 de octubre, Dulce María vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por temas ajenos a la agrupación pop, sino debido a una situación mucho más personal, protagonizada por su propio esposo, Paco Álvarez y ella misma, pero… ¿qué pasó con su matrimonio?, ¿será que ambos han optado por continuar por caminos separados tal y como muchos artistas han hecho en el pasado? A continuación te contamos todos los detalles.

Resulta ser que el día de ayer, la cantante de Sálvame y su esposo celebraron su quinto aniversario de bodas, por lo que Dulce María, fiel a la manera que todos los artistas tienen de festejar sus fechas importantes, compartió una serie de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, en las que se les puede ver bastante enamorados. Como era de esperarse, la actriz anexó un romántico mensaje en el que señaló lo mucho que había esperado disfrutar de un amor como el que tienen.

Según lo dicho por la intérprete de ‘Roberta’, a lo largo de su vida estuvo esperando enamorarse de una manera completa y enteramente correspondida, de alguien que la edificara en lugar de hundirla en el más profundo de los dolores: “Recuerdo que muchas veces me pregunté si existía ese amor , que me amara de la misma forma que yo, sin dudas , sin condiciones, en la buenas y en la malas, tenía la esperanza de que existiera ese amor que no duda, que no traiciona, que se atreve”, comenzó a escribir la actriz.

Dulce María celebra así su quinto aniversario con Paco Álvarez

Créditos: Instagram @dulcemaria

Dulce María continuó su mensaje que, en efecto, lo encontró en Paco Álvarez, a quien le agradeció por toda la complicidad que han tenido en los últimos 5 años, así como también incluyó a su pequeña hija en la narrativa, a quien denominó como “el regalo más bonita” que la vida le ha dado: “Aquí estamos después de tantas experiencias juntos que nos han hecho cada vez más fuertes”, señaló la cantante. Finalmente, la también escritora sentenció: “Gracias por existir y por amarme con la fuerza y determinación que me amas. Te amo para siempre mi amor”. Por su parte, Paco Álvarez compartió su propio mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que también le agradeció a la actriz por estos años juntos.

“Amor de mi vida, 5 años desde nuestra boda civil , cada uno de ellos mejor que el otro y en cada uno he descubierto que el verdadero amor llega sin avisar, te sorprende, y te sacude y tu hiciste que mi vida fuera un giro completo y se pintara otra vez de azul. Llenaste de amor mis días, de sonrisas hermosas, de comprensión, de humanidad, de paz, de serenidad, de música, de pláticas eternas. Seguimos enamorados y cada día más y más enamorados y ahora con nuestra bendición más grande; nuestra bebecita hermosa que nos da mas amor todavía! Te amo por siempre, cada segundo de cada minuto, de cada día, de toda la vida.”

Paco Álvarez celebra su quinto aniversario con Dulce María

Créditos: Instagram @pacoalvarezv

