VIDEO: Ángela Aguilar vuelve a ser destrozada por la gente por hacer esto en público

Texas, Estados Unidos.- Para nadie es un secreto que Ángela Aguilar es una de las cantantes más talentosas del género regional mexicano; sin embargo, ni siquiera su arrolladora habilidad en el canto la ha salvado de convertirse en una de las estrellas más criticadas de los últimos tiempos. Todo comenzó cuando la gente notó que tenía una actitud ligeramente soberbia en cada uno de los videos en vivo que realizaba.

En un inicio, las personas no solían criticarla tanto, pero las cosas se complicaron demasiado para la cantante de Abrázame cuando compartió una publicación en Instagram durante la gran final de la Copa Mundial del 2022, en la que felicitaba a la selección de Argentina por haber ganado. En aquella ocasión, la joven mencionó que era 25 por ciento argentina, aunque no explicó que esto era porque su abuelita provenía del mencionado país. Esto desató una ola de ira en contra de la celebridad.

Ángela Aguilar es presa de críticas por fumar en público

Desde entonces, cada cosa que hace Ángela es objeto de crítica, ya sea porque supuestamente pone relleno en sus pantalones para tener una figura más curvilínea o porque comenzó una relación amorosa con Christian Nodal, con quien se casó apenas dos meses después de que éste dejara a la rapera argentina, Cazzu. Cuando parecía que las cosas comenzarían a calmarse en la vida de la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’, todo estalló nuevamente.

Resulta ser que se filtró que la joven tiene una adicción por los cigarrillos, de hecho, fue captada en video recientemente, mientras se encontraba disfrutando de un concierto que su esposo se encontraba dando en Fort Worth, en la arena Dickies, en Texas, Estados Unidos; sin embargo, algo que llamó poderosamente la atención de la gente es que la cantante de Gotitas Saladas estaba fumando un cigarrillo.

Esto provocó que la gente en Internet comenzara a criticarla por diversas razones, ya sea porque estaba fumando en un espacio público, lo que no está permitido porque las personas a tus costados podrían inhalar el humo y convertirse en fumadores pasivos o porque consideran que no sabe fumar. Otros más la criticaron porque se ve mal fumando y algunos declararon que, en realidad no les interesaba si la hija de Pepe Aguilar decidía echarse a perder los pulmones.

