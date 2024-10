Adrián Marcelo lanza fuerte amenaza contra Gala Montes tras dejar 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el regreso de Adrián Marcelo a las redes sociales viene con el objetivo de hundir a sus enemigos de La Casa de los Famosos México, debido a que recientemente empleó una de sus cuentas para lanzar fuerte amenaza en contra de la joven actriz, Gala Montes, asegurándole que no va a dejarla en paz nunca y va a seguir facturando con todo lo que tiene que decir sobre la estrella de Televisa.

Para nadie es secreto que Adrián y Gala desde el comienzo de la tercer semana del reality show comenzaron su rivalidad con el primer gran enfrentamiento a causa de la broma a Sian Chiong, en la que él se burló de sus problemas de infancia, su diagnóstico de depresión y ansiedad. Al final, sus enfrentamientos en las que Marcelo daba golpes bajos y personales que nada tenían que ver con la casa, él decidió salirse el pasado 4 de septiembre tras la pelea en la que la actriz de Vivir de Amor lo tachó de misógino y violento, recordando todas las ocasiones en las que la violentó y demás.

Tras esta situación, Adrián estuvo ausente del ojo público, hasta hace unos días que comenzó su rutina normal en redes sociales, hablando de su experiencia dentro del reality show, y arremetiendo contra los finalistas, como Gala, Arath de la Torre y Mario Bezares en una reciente entrevista con Iván Fermatt, su amigo mejor conocido como 'La Mole'. Por tal motivo, Montes compartió un post con el mensaje: "Alguien sabe ¿porque está tan obsesionado conmigo?", junto al gif de 'Georgina George'.

Tal parece que el comentario de Gala despertó la ira de Adrián, debido a que poco después empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para reclamar que él solo responde a las ocasiones en que ellos se burlaron de él dentro de la casa y lo apodaron 'El Chanclas': "Cuando me salí, no pararon de hacer referencias mías y muy graves. Como cuando el imbécil de tu papá postizo se atrevió a decir que yo era como 'un niño que entró a una escuela a mat... a todos, para después suicidarse' o tú llamándome 'Chanclas' cada que podías".

Por este motivo el presentador de Multimedios le dijo a la actriz de El Señor de los Cielos, asegurando que en "la vida real" no tiene producción que la proteja, que no van a romantizar sus "corrientadas", que ella es la violenta y ya nadie se lo va a solapar, amenazándola con que no se va a detener y seguirá atacándola: "Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cag...".

De la misma manera, se ha dedicado a compartir en su red social todo comentario en su apoyo, atacando a la actriz de La Mexicana y El Güero, y respondió a uno en defensa de la joven, señalando que le gustaba ver más cuando sufría: "Pongan cuando llora y vomita. Ese me gusta más. O pongan cuando explica la super estrategia detrás de salvar a Agustin en lugar de su gran amiga Briggite, ah no, ese clip no existe. No, ya sé, mejor cuando dice que de los cuerpos ajenos no se habla, pero ella sí puede hacerlo".

Fuente: Tribuna del Yaqui