Divorcio en Televisa: A 2 años de casarse, exactriz de TV Azteca confirma fin de su matrimonio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien comenzó su carrera en TV Azteca y que se retiró de Televisa, dio una inesperada noticia a sus seguidores y fans y es que a solo 2 años de contraer matrimonio ahora confirmó que ya se divorció. Se trata de la guapísima actriz Mariana Torres, quien a inicios de 2022 celebró su boda con un hombre llamado Jonathan Nienow.

La originaria de Guanajuato empezó su carrera en empresa del Ajusco como conductora del programa juvenil Disney Club en el 2000 y un año después debutando en la actuación con la novela Como en el cine. Luego le siguieron importantes proyectos como La Academia Kids y La Isla, además de que estuvo en los melodramas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Así en el barrio como en el cielo y Belinda.

Después se fue a trabajar a Estados Unidos con Univisión y Telemundo, hasta en 2017 recibió la oportunidad de llegar a San Ángel para protagonizar la etapa juvenil de la serie de Lupita D'Alessio y estelarizó el melodrama Fuego Ardiente en 2021. Meses más tarde, Mariana contrajo nupcias con su ahora exmarido y ella misma confirmó que se retiraría de la actuación para enfocarse en su nueva etapa de casada.

Mariana Torres se casó a inicios de 2022

Tras mudarse a León, Guanajuato, durante un par de años para acompañar a su esposo en sus labores, este lunes 14 de octubre Torres decidió hacer una sincera confesión a sus seguidores y detalló que se había divorciado: "Con el corazón en la mano. Un nuevo camino. Nueva etapa, nueva historia…", escribió la famosa junto al video de Instagram donde narraba cómo había enfrentado el proceso de su separación.

Después de vivir un proceso de duelo personal, hoy confieso que mi matrimonio ha llegado a su fin", dijo en la grabación.

La guanajuatense de 38 años no compartió detalles sobre su rompimiento amoroso y solo se enfocó en enviar un mensaje de aliento a quienes están viviendo una situación similar: "Aprendí a honrar cada emoción que surgió en este proceso, pasé por el dolor, la incertidumbre y la soledad, pero también por momentos de gran fortaleza y redescubrimiento de mí misma. Cada día fue un paso hacia mi sanación y aunque el camino no siempre fue claro, confié en que cada experiencia me llevaría hacia una nueva versión de mí", añadió.

Mariana aseguró que ella y su exesposo tomaron caminos separados y mencionó estar enfocada en su participación en la obra Atrapados: "Quiero recordarles que cada paso, por pequeño que sea, es una victoria, no hay un manual para sanar y cada proceso es único, pero confía en uno mismo, sentir cada emoción sin juicio y tener a personas que nos apoyen, hace la diferencia". Su relación con Nienow duró más de 5 años, ya que se comprometieron luego de 3 años de noviazgo.

Mariana Torres confirma su divorcio

Fuente: Tribuna