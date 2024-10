¿Exigió despido de Televisa? Omar Chaparro revela qué pasó con Anahí tras burlas a su peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse burlado de su peso en un programa en vivo, recientemente Omar Chaparro se ha reencontrado con la querida actriz y cantante, Anahí, por primera vez, por lo cual en una entrevista acaba de revelar qué pasó entre ambos ahora que estuvieron juntos en un proyecto después de comentarios muy desafortunados por parte del actor, ¿acaso ella exigió su despido de Televisa?

Hace más de una década, cuando Anahí atravesaba por un severo problema de bulimia y anorexia, que casi acaba con su vida, se presentó al programa No Manches, en el que Omar se burló de su delgadez y le pidió que se comiera una torta en vivo, lo cual la actriz confesó después que le afectó demasiado. Inmediatamente, el expresentador de Sabadazo salió a pedir perdón, asegurando que habló bajo la ignorancia: "Obviamente, ya he hablado con Anahí; le pedí disculpas. Lo único que puedo decir es que uno no dimensionaba, no conocía la problemática. Es lo único que puedo decir, fui un pen...".

Ahora, después de varios años de este tema, tanto la exintegrante de RBD como Chaparro se han reencontrado por primera vez en Televisa tras estos comentarios y las disculpas públicas, para ser investigadora y presentador en ¿Quién es la Máscara?. Omar en entrevista para el programa Hoy, dejaría en claro que hicieron las paces, pues aseguró que todos la pasaron de maravilla sin problemas: "Agradecido de nuevamente ser parte de este proyecto tan bonito, emocionado de volver a trabajar con mis compañeros. Nos la hemos pasado increíble u espero que el público pueda captar eso".

Chaparro dejó en claro que estaba emocionado de lo que creo para que el público la pase bien viendo todo lo que hicieron para los espectadores, señalando que va a costar mucho más trabajo el adivinar quienes serán las celebridades detrás de cada uno de los personajes: "La realidad es que cada vez están más espectaculares, estos personajes podrían estar en un museo. Las pistas están más complejas cada vez".

Finalmente, declaró con respecto a Anahí que es una mujer maravillosa con una energía que da muchísima luz a los qje la rodea, asegurando que es muy linda y ha cambiado para bien la energía del foro y la convivencia entre todos, dejando en claro que no hay problemas entre ellos: "Hay gente que vuela de otros países para estar cerca de Anahí, tiene una energía muy particular, es una chava lindísima y contagia mucha luz, entonces, evidentemente va a cambiar la energía del programa".

Fuente: Tribuna del Yaqui