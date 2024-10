"Gay tapado": Tras cambiar Televisa por religión, sacan del clóset a famoso galán de telenovelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fuerte escándalo el que sacude a Televisa luego de que un famoso exgalán de telenovelas, quien se ha pronunciado abiertamente contra los matrimonios del mismo sexo y la homosexualidad, fuera sacado del clóset por una de las personalidades más queridas en la televisión mexicana. Se trata de Eduardo Verástegui, quien en días recientes desató polémica por atacar a la influencer trans Wendy Guevara, asegurando que era hombre. Esto provocó que arremetieran contra él por "homofóbico".

Como se recordará, el mexicano que ahora se dedica a la política de ultraderecha alcanzó la fama en los 90's al formar parte de la agrupación musical Kairo y por su participación en exitosos melodramas de Televisa como Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde, hasta que se fue a probar suerte a Estados Unidos en el 2000. Verástegui optó por dejar la fama y los foros de lado para dedicarse a "predicar la palabra de Dios", enfocándose en la religión católica, además de volverse célibe por casi dos décadas.

Tras empezar a incursionar en la política, el actor ha estado lanzando comentarios bastante controversiales en redes sociales, como su postura contra las vacunas de Covid-19, la despenalización del aborto y la homosexualidad, la cual aseguró que estaba "vinculada a la pedofilia", ganándose fuertes críticas en redes sociales pues aseguraban que estaba fomentando el odio. Hace unos días volvió a desatar tremendo escándalo al referirse a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos, como un hombre.

Y es que Eduardo reaccionó a una publicación en X en la que se celebraba que Mario Bezares fuera el primer hombre en ganar el reality show de Televisa, asegurando que hasta donde él sabía "ese programa lo han ganado puros hombres". Posteriormente defendió sus palabras en diversos programas de televisión asegurando que "Wendy es un vato, esa es la verdad (...) esto no es una opinión, es la verdad ¿por qué la verdad va a ofender?", dijo.

De inmediato, usuarios y famosos se le fueron encima por sus palabras sosteniendo que ventila tanto odio contra la identidad de género y la homosexualidad porque presuntamente sería "gay tapado". Por otro lado, Wendy le respondió tajante. "Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese, que dice que soy hombre... Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jot... tapada. En su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral", comentó entonces.

Ahora, el canal de YouTube Balconeadas retoma algunas declaraciones que ha hecho influencer y sus amigas después del incidente, las cuales exhibirían las supuestas verdaderas preferencias del ahora político: "Ellos quisieran ser mari... y no son y no pueden sacar su verdadero yo", contestó Wendy, sacando del clóset al histrión. "Cuando una persona está contenta consigo misma y se siente bien con él o ella, no le importa la vida de los demás. se me hace algo estúpido, es de una persona que en realidad se enfoca más en otras cosas que en su vida (...) a mí no me gusta perder tiempo en vidas ajenas", dijo tajante.

Por otro lado, la amiga de Wendy Grecia Monzón también opinó al respecto, tundiendo a Verástegui por sus comentarios. "Esa señora Verástegui es mujer también, hay que saber reconocer que también es mujer nomás que es media tapadona pero se le voltea la canoa y pues es media señora... date cuenta", expresó. "fuertes declaraciones de grecia monzón, me quedó fría", dijo Wendy entre risas. Cabe mencionar que el actor nunca ha confirmado ser gay e incluso ha hablado de romances con mujeres.

No obstante, los rumores acerca de la orientación sexual del exgalán de telenovelas han circulado desde hace varios años. Se dijo que tuvo un presunto romance con el boricua Ricky Martin, quien en 2010 se declaró abiertamente gay, e incluso se rumoró que tuvo algo que ver con el expresidente Enrique Peña Nieto y el productor Antonio Berumen. Ninguna de estas relaciones ha sido confirmada, sin embargo, se espera que el polémico actor siga causando polémica por sus declaraciones.

