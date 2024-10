Lista para morir: Actriz de Televisa prepara testamento tras enfrentar crisis de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y modelo, Lorena Herrera, recientemente acaba de revelar que desde hace años se alistó para morir y dejar todos sus temas legales arreglados para que no exista conflictos tras su partida, por lo cual señaló que preparó su testamento y ha dejado clara su última voluntad. Estas declaraciones llegan un par de años después de enfrentar crisis de salud en grabaciones de TV Azteca.

Lorena, tras más de 40 años de trayectoria, se ha convertido en una de las celebridades más reconocidas y polémicas, dado a que se ha visto involucrada en varios escándalos, como el tema de su enemistad con Facundo y otros más. En el 2022 también causó revuelo al preocupar a miles de espectadores de MasterChef Celebrity, debido a su repentina ausencia, que después confirmó se trató a causa de un contagio de Covid-19 durante sus grabaciones: "Lo que pasó es que me contagié de #covid en las grabaciones. Obviamente por cuidar a mis compañeros, staff y cuidar mi salud debía estar en mi casa aislada, recuperándome. Gracias por preguntar y ya verán que muy prontito estaré de regreso!".

Ahora, durante una entrevista para Venga la Alegría, Lorena ha enfrentado cuestionamientos sobre su testamento, a lo que ella confesó que siempre ha decidido ser precavida en ese tema, consiente de que no puede saber cuando será su último día de vida, ha optado por dejar en claro su última voluntad con un testamento 100 por ciento actualizado con esto: "En orden desde hace mucho, desde que yo compré mi primer propiedad hace como 30 años, siempre he sido muy bien administrada y todo esto, hice mi primer testamento, entonces yo siempre he tenido mi testamento al centavo, perfecto".

Lorena habla de su contagio de Covid-19. Instagram @lorenherreraoficial

De la misma manera, habló de su esposo, Roberto Asad, y su presunto interés económico con ella, destacando que ni él o ella se meten con las cuentas de banco del otro y se dividen los gastos de la casa de manera equitativa, pero los ahorros, negocios y propiedades son de cada uno y ya: "Le quedó clarísimo, él lo sabe y siempre ha sido así, cada quién lo suyo, o sea, él y yo tenemos una relación en la que él no sabe cuanto tengo en mi cuenta de banco, ni yo en la suya y ni me interesa, él no está conmigo por dinero, ni yo con él, él tiene lo suyo y yo lo mío".

Lorena mencionó que en los 17 años que tienen de matrimonio, ambos han tenido muy en claro lo que les toca, y si se han ayudado económica el otro le regresa lo que sea que se prestaron y así, señalando que cada uno tiene las cuentas claras para evitar peleas por el tema del dinero: "Él no maneja mis cuentas, él no sabe lo que yo tengo y él aporta un dinero a la casa y yo otras cosas, entonces los dos compartimos los gastos".

Finalmente, la actriz de Lola, Érase Una Vez mencionó que en el caso de su proyecto de crear un libro de recetas saludables, lo ha relegado debido a que es mucha inversión de tiempo y en realidad considera que sería mejor hacerlas en línea, pues hoy en día ya a nadie les gusta leer: "Fue una idea de hace muchos años, porque tengo muchas recetas dietéticas y saludables. Lo tenía desde hace mucho, pero escribir un libro te quita mucho tiempo y ya nadie lee un libro, todo es online".

Fuente: Tribuna del Yaqui