Luto en Televisa: Encuentran inconsciente a querido galán; infarto lo mató y actriz llora su partida

Ciudad de México.- Luego de que un querido actor y cantante fuera encontrado muerto en su cuarto luego de sufrir un infarto, su madre recordará su legado con un conmovedor gesto. Se trata de Maribel Guardia, quien sufrió la irreparable pérdida de su hijo Julián Figueroa el 9 de abril del 2023. El joven intérprete y actor de telenovelas de Televisa como Mi camino es amarte, fue encontrado sin vida luego de sufrir un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, dejando en shock al medio artístico.

En un encuentro con la prensa, video publicado en el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Maribel reveló cómo recordará a quien fuera su único hijo, y a quien procreó con su expareja Joan Sebastian (también fallecido en 2015) este próximo Día de Muertos, fecha en la que en México se recuerda a los que ya fallecieron y se les coloca un altar con sus pertenencias y comidas favoritas.

Julián Figueroa (QEPD) y Maribel Guardia

Sobre cómo ha sobrellevado la pérdida, la cual la hundió en una fuerte depresión debido a lo repentina que fue, la actriz y conductora manifestó: "Echándole ganas porque esto del duelo es una fregad... espantosa pero ahí estoy, tratando de salir adelante. Sé que Julián quisiera verme súper bien y trato de hacerlo por él, levantarme y disfrutar".

Por otro lado, la costarricense de 65 años explicó que casi no tiene pertenencias de Julián o de Joan, ya que aseguró que todo lo donó al museo que existe en su honor: "Me quedé con una chamarra que era de Joan y Julián. Todo lo demás lo donamos al museo de Joan (...) regalé todas las esculturas, pinturas, todo al museo, el rancho se quedó pelón", señaló. Y sobre el altar de muertos, dijo: "Julián amaba las ofrendas, él siempre hacía la ofrenda que hacía y él hacía otra que me decía 'no la subas' para su papá".

Aunque Maribel es originaria de Costa Rica y no acostumbraba esta tradición, aseguró que ahora la pondrá en marcha en honor a su hijo, ya que él lo ponía para su padre, quien murió de cáncer en el 2015: "Le ponía la comida que le gustaba, una carta, la ponía y rompía. Era una tradición fundamental para Julián y tengo que hacer su altar", comentó. "Mi hijo era un tragón, le encantaba la comida, era muy feliz comiendo. Tengo que poner su comida favorita, la chamarra favorita, su sombrero favorito que se perdió durante un año y un día terminando de rezar el rosario lo encontré".

Julián y su padre, Joan Sebastian (QEPD)

Finalmente, la artista señaló que cuando se siente triste y el duelo la sobrepasa, platica con su madre, pero es solamente cuando está a solas que se da el tiempo para llorar a su hijo para no abrumarla. También señaló que ha encontrado consuelo en amigas que han pasado por lo mismo, y es que esta pérdida es tan dura que con el tiempo no se hace más fácil, pero aprender a seguir adelante: "Hablo con amigas que han perdido a un hijo porque tú sabes que solo una madre que ha perdido un hijo solo te va a entender el dolor que traes", concluyó.

Fuente: Tribuna