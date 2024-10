Muerte en Televisa: Albertano sufre triste fallecimiento y filtran macabro secreto; hacen súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del actor Ariel Miramontes, quien es mejor conocido como Albertano, se encuentra metido en una fuerte controversia debido a que se le está relacionando con la muerte de una mujer. De acuerdo con las versiones que hay en las redes sociales, la exsuegra del artista le ha estado exigiendo que le aclare todas las dudas entorno al fallecimiento de su hija, quien es mamá de los hijos de Ariel.

Una mujer de nombre Elizabeth apareció a través de varios videos en TikTok asegurando que había sido suegra del galán de Televisa y exigió conocer la causa de la muerte de su heredera. Como se recordará, el actor de series como La Familia P. Luche y Nosotros los Guapos es papá soltero de tres niños y según rumores, la madre de los menores los abandonó y él se hizo cargo de ellos.

La señora denunciante apareció en la cuenta @addys.castellanos solicitando localizar a Albertano para que le dé explicaciones sobre el deceso de la supuesta madre de los hijos del cómico. "Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos, este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor Albertano, porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios", dice la mujer en uno de los clips.

En otro video, la supuesta exsuegra de Ariel reveló que ella habría tenido contacto con su hija hasta hace un mes; sin embargo, hace una semana le informaron que había muerto. Ante el impacto e incredulidad por parte de algunos internautas sobre sus declaraciones, la mujer explicó que vive en Estados Unidos y actualmente tiene problemas de salud con su rodilla, por tal motivo no ha podido buscar a su hija que al parecer vivía en Acapulco, Guerrero.

He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma... Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva, yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto... en la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió", expuso la señora.

La exsuegra del actor asegura que no cree en la noticia de que su hija está muerta: "Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas... Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar", agregó. Y debido a que los usuarios de redes la han señalado de querer dinero fácil por medio de Ariel, la mujer recalcó:

Lo único que quiero es que él me informe, que él me diga la verdad de lo que pasó, porque tengo entendido que él pagó todos los gastos, también quiero agradecerle".

Por último, la presunta abuela de los hijos de Miramontes explicó que ya pidió apoyo a los medios correspondientes del lugar donde su hija falleció; aunque hasta el momento, no ha tenido resultados al respecto. "Le pedí apoyo a las autoridades del lugar donde murió, ya me comuniqué con ellos, pero no tengo respuestas porque estoy hasta acá, y no me dan información... no saben lo doloroso que es perder un hijo, no puedo dormir, nada más estoy pensando cuándo murió, de qué murió mi hija, y nadie me da información".

Albertano y sus tres hijos

Fuente: Tribuna