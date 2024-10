¿Se avecina reunión? Aracely Arámbula confirma que Luis Miguel ya buscó a sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez que una pareja de artistas se separan, los dimes y diretes se encuentran a la orden del día y rara vez podemos ver a celebridades que están dispuestas a colaborar para tener una separación lo más pacífica posible, sobretodo cuando ambos tuvieron hijos en el medio. Un ejemplo de ello es el de Aracely Arámbula con Luis Miguel, quienes hasta hace unos meses llegaron a los juzgados porque el ‘Sol de México’ se negaba a darles la manutención correspondiente.

Y es que, como algunos recordarán, el cantante de Ahora te puedes marchar habría dejado de enviarles pensión a sus hijos cuando la pandemia por Covid-19 dio inicio, dado a que todos sus conciertos se cancelaron y presuntamente no percibiría dinero para enviarles, lo que llevó a ‘La Chule’ a iniciar una demanda. Por otro lado, es bien sabido que el originario de Puerto Rico pasó varios años sin ver a los frutos de su amor con la actriz de La Madrastra, lo que le derivó cientos de críticas.

Aracely Arámbula asegura que sus hijos ya hablaron con Luis Miguel

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas están cambiando en la vida del famoso, quien según declaraciones de la propia Aracely Arámbula, ya se habría puesto en contacto con sus hijos. Según información brindada por la actriz de Las vías del amor, todo ocurrió recientemente, cuando tanto ella como Daniel y Miguel viajaron a Chihuahua y coincidió con que ‘El Sol’ se encontraba dando un concierto en la afamada ciudad.

‘La Chule’ mencionó que ella tiene toda la buena disposición de que sus hijos se reúnan con su padre, aunque no brindó demasiados detalles, pero si adelantó que, quizás, en algún momento, sus hijos podrían salir a hablar con el prensa: “Estaría muy contenta de que fueran a verlo, es que en Chihuahua estuvieron invitados a que fueran a verlo. Ya no te cuento más, ya no te cuento los detalles, que te los cuenten luego ellos.”

“Qué disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos y yo soy una persona que soy pro familia, pro paz, pro armonía, y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto. Ellos tienen la puerta abierta, entonces si ellos quieren ir adelante. Ellos fueron invitados ahorita que estuvimos en Chihuahua, si ellos quieren ir adelante.”

Por otro lado, los reporteros de Venga la Alegría volvieron a cuestionar a Aracely Arámbula sobre cuándo mostraría los rostros de sus hijos; pero ella indicó que no quería hacerlo, puesto se trata de una decisión que los adolescentes debían de tomar sin sentir ningún tipo de presión por parte de ella o del propio Luis Miguel: “Ahorita ellos están muy privados, pero porque ellos así lo desean, no es una situación mía ni del otro lado. Es solamente porque a ellos les gusta su privacidad, si ellos quisieran, ellos estarían aquí a lado mío. Además porque Daniel es muy chistoso y Miguel también les gusta la actuación, les gusta la música, ojalá hereden la voz de por allá, pero pues por acá también cantamos además mi abuelo cantaba, mi papá, toda la familia.”

Fuentes: Tribuna